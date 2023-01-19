МНЕНИЕ | Яна Тоом: дома по уходу – ответственность государства, а не прихоть бизнеса

Как известно, спрос рождает предложение. Но там, где речь идет об общественно значимых услугах, ценообразование должно (а) быть прозрачным; (b) основываться на понятных критериях; (c) если не регулироваться, то хотя бы ограничиваться государством (здесь я имею в виду базовый пакет услуг, к которому при желании можно добавить дополнительные услуги).

Во-вторых, красивое обещание дало людям надежду, и интерес к домам по уходу резко вырос. Но дом по уходу – это такой же бизнес, как и любой другой. Многие смогли этим воспользоваться – мой друг, отправивший соответствующий запрос в дом по уходу, получил аж три напоминания в духе „поторопитесь, места вот-вот закончатся, держим место только для вашего отца“. Когда спустя несколько недель дошло до заселения, цена оказалась существенно выше той, что была объявлена в день, когда был отправлен запрос.

Во-первых, выделяемых государством 40 миллионов евро не хватит. На коалиционных переговорах исходили из неверных данных: бывший министр социальной защиты Кайа Ива еще в 2018 году указывала, что на реформу социального обеспечения потребуется 40-50 миллионов евро. В 2023 году мы как флагман инфляции находящегося в энергетическом кризисе Евросоюза могли бы смело удвоить эту цифру. Разумеется, позже ошибку обнаружили, но дополнительных денег для проведения реформы этот факт не принес. Это должно измениться.

И то, что в течение считанных месяцев не удалось устранить многочисленные узкие места, неудивительно – это как раз результат давления со стороны политиков. В порядке кампании, да, можно выиграть выборы , но управлять государством все же нельзя. Так что первая порция критики достается тем, кто недвусмысленно обещал – и, увы, „соврамши“, – что, начиная с лета, каждый пенсионер может рассчитывать на место в доме по уходу без дополнительной платы.

Я понимаю, что за шесть недель до выборов министру теневого правительства полагается остро критиковать тех, кто находится у власти. Дойдет и до этого, однако для начала я должна поблагодарить наших замечательных работников социальной сферы, которым удалось удивительно быстро справиться с основами реформы. Честь и хвала вам!

В-третьих, это проблема персонала. Как известно, смысл реформы – повысить качество услуг, чтобы на одного работника приходилось 9-12 человек, а не 18, как сейчас. Для достижения этого соотношения дома по уходу нуждаются примерно в 1000 новых работников. По крайней мере, так утверждают в Министерстве социальных дел.

Где их взять? Особенно тогда, когда законодатель требует, чтобы специалисты по уходу знали эстонский язык на B1. И это при том, что соответствующих кадров и так не хватает, а безработица продолжает стремительно расти. Предлагая людям обучение или переподготовку, мы могли бы хоть временно, на какой-то переходный период, снизить требования к языку.

В самом деле, когда речь идет о работнике дома по уходу, нас должны куда больше заботить его способность к эмпатии, желание и умение ухаживать за людьми, а не навыки написания эссе. Да и работу учреждения можно было бы организовать так, чтобы в каждой смене был хотя бы один говорящий на эстонском работник, чья нагрузка была бы не столь велика.

В-четвертых, география. Да, Эстония маленькая страна, однако с ситуацией, когда человека заселяют туда, где есть свободное место, мириться нельзя. Как часто работающий человек может и в состоянии навещать бабушку, живущую в 100-200 километрах? И что станет с такой бабушкой, которая вынуждена видеться с близкими раз в месяц или того реже?

Если школа рядом с домом – это нечто само собой разумеющееся, почему к выбору дома по уходу нужно подходить по-другому? Разве привычное социальное окружение, близость членов семьи, знакомый запах моря или любимый местный музыкант, выступающий по праздникам, не должны быть частью достойной старости? Конечно, должны.

„Пусть они справляются, а мы тут порешаем…“

Сеть домов по уходу должна создаваться при сотрудничестве государства и местных самоуправлений, а не по прихоти бизнесменов; надо учитывать потребности людей и демографическую ситуацию. Это подразумевает значительно большее координирование и ответственность со стороны государства, чем раньше.