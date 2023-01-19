19.01.2023, 11:36
Костомарова собираются отключить от ЭКМО
ФОТО: | Global Look Press
Госпитализированного из-за пневмонии фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает ТАСС.
„Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина).
Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно“, – рассказал источник.