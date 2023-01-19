Зимние виды
19.01.2023, 11:36

Костомарова собираются отключить от ЭКМО

 
Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина
Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина
ФОТО: Anatoly Lomohov | Global Look Press

Госпитализированного из-за пневмонии фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает ТАСС.

„Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина).

Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно“, – рассказал источник.

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