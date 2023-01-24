Viru Elektrikaubandus: потребление энергии ждут большие перемены

Оглядываясь на период работы фирмы, Урмас Мюлла отметил, что трудности случаются в каждой компании, но в хорошем коллективе их решение не вызывает проблем. Как пример он привел ситуацию, некоторое время назад вызвавшую беспокойство, когда многолетний партнер General Electric решил изменить свою бизнес-стратегию и уйти с европейского рынка. „Неожиданно завершились 27 лет сотрудничества. Ситуация вызвала у нас много тревог и дополнительных усилий, но благодаря вкладу всего коллектива мы с этим справились и чувствуем, что это сделало нас сильнее“, – рассказал Мюлла о трудностях, которые преодолевались сплоченной командой.

– в команде предприятия всегда были инженеры-электрики, которые действительно разбираются в продаваемых им продуктах. А самым большим успехом Урмас Мюлла, глава Viru Elektrikaubandus, считает стабильное развитие предприятия. „У нас не было периодов взрывного развития, но зато не было и резких и тяжелых падений. Мы смогли вселить в наших людей уверенность и сделать упор на командное сотрудничество. У нас нет отдельных звезд продаж, но мы реально сотрудничаем друг с другом, и цель всегда состоит в том, чтобы каждый стремился к хорошим результатам“, – сказал Мюлла об основных ценностях компании.

Во времена основания предприятия спрос на электроматериалы быстро менялся – качество и доступность электроматериалов советских времен уже во многом не соответствовали ожиданиям. Так что нам пришлось смотреть в сторону Запада. Волею судеб возможностей расширения в Европе тогда искал один из крупнейших промышленных конгломератов американского происхождения General Electric. Право его представительства в странах Балтии в самом начале своего существования получил именно Viru Elektrikaubandus. Предприимчивые люди, отличный знаменитый бренд вместе с появлением спроса создали благодатную почву для успешного открытия бизнеса, и вскоре возникло желание расшириться и на Латвию, и на Литву, что было реализовано через дочерние предприятия.

У них был опыт и знания в области выстраивания электросетей, и с такой мощной базой компания успешно работает уже 30 лет.

От испытаний пандемии до второго дыхания

Трудно предсказуемая экономическая ситуация не могла не сказаться и на Viru Elektrikaubandus, но предприниматели оказались к этому подготовлены. Уже была освоена возможность работать удаленно, и когда из-за пандемии экономическая активность клиентов компании приобрела тенденцию к замедлению, было принято решение использовать это временное окно с умом, т. е. начаты амбициозные проекты по цифровизации для повышения эффективности процессов посредством автоматизации. „Это дало компании второе дыхание и значительно более оперативную и подробную картину того, что происходит и куда мы движемся. Это очень помогло справиться с кризисом цепочек поставок, который начался год назад“, – пояснил Мюлла.

С самого начала фирма Viru Elektrikaubandus была известна на рынке широким выбором и доступностью компонентов автоматики, а важными клиентами компании являются промышленные предприятия, которые широко используют автоматизацию в своих производственных процессах. „Дело в том, что сегодня ни одна компания не может выжить без автоматизации. Еще одно из наших активно развивающихся направлений – разработка и установка современных световых решений. В городах и поселках по всей Эстонии идет активный переход на светодиодное уличное освещение, и в этой сфере мы можем помочь самоуправлениям, строителям и проектировщикам“, – привел Мюлла примеры изменившихся потребностей.

На низкой цене далеко не уедешь

С самого начала Viru Elektrikaubandus считала, что качество важнее количества, поэтому предлагаемая предприятием продукция должна соответствовать самым высоким требованиям. „Мы даже дерзаем говорить покупателю: если вы ищете только самую низкую цену, то, очевидно, находитесь не в том месте“, – честно заявляет глава компании. Он подчеркнул, что качество для них также означает знание – важно не только продавать продукцию, но и предлагать клиенту результат. Так за время работы в секторе B2B сформировался широкий круг договорных и постоянных клиентов. „Договор накладывает на нас ряд обязательств, но открывает новые возможности для клиента“, – сказал Мюлла.

Будущее Viru Elektrikaubandus видит в ярких красках – люди во всем мире понимают, что грядут большие изменения в потреблении энергии и что переход на возобновляемые источники энергии неизбежен. „В значительной степени это означает, что потребность в электроэнергии и ее использование растут, при этом энергия должна использоваться устойчиво и разумно. Это, в свою очередь, означает необходимость автоматизации, а это просто вода на нашу мельницу, поскольку мы считаем решения по автоматизации своей сильной стороной“, – оптимистичен Урмас Мюлла.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах Viru Elektrikaubandus можно найти на сайте ve.ee.