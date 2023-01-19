Мошенники похитили €10.5 тысяч у российской фигуристки

По информации издания, телефонные аферисты под видом следователя и работника Центробанка позвонили 28-летней фигуристке 13 января и убедили, что „некий гражданин оформил несколько кредитов на нее“, пишет РБК.



„Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ. Он, в свою очередь, заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет. В результате девушка перевела на неизвестный счет 780 тыс. руб.“, — сказал источник.



Девушка заявила об этом в полицию, возбуждено уголовное дело.



В пресс-службе столичного управления МВД сообщили агентству ТАСС, что фигуристка обращалась в полицию с заявлением о хищении денег мошенническим путем и возбуждении уголовного дела, не уточнив подробностей. „В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемых“, — цитирует агентство представителя главка.



28-летняя Тарасова в настоящее время выступает в паре с Владимиром Морозовым. Их дуэт становился вторым в парном катании на Играх 2022 года в Пекине и в командных соревнованиях на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Тарасова и Морозов являются также двукратными чемпионами Европы (2017, 2018 годы), победителями Гран-при (2016 год) и трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021 годы).



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