Сутки не были спокойными: в результате ДТП пятеро человек попали в больницу

Вчера в 10:11 в волости Вильянди на 49-м километре дороги Тарту – Вильянди – Килинги-Нымме грузовик MAN, управляемый 50-летним мужчиной, из-за скользкой дороги свернул на встречную полосу и столкнулся с фургоном Citroen Berlingo, которым управлял 31-летний мужчина. Водителя Citroën доставили в больницу Вильянди.

В 11:32 на улице Рявала в Таллинне 50-летний водитель автобуса Solaris Urbino резко затормозил, чтобы избежать столкновения, в результата чего упала 79-летняя пассажирка автобуса. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 18:37 на перекрестке улиц Садама и Калури в Тарту 44-летний мужчина на автомобиле Honda Civic при повороте налево сбил 40-летнюю женщину, пересекавшую улицу на пешеходном переходе. Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.

В 19:28 на перекрестке улиц Рийа и Вяйке-Тяхе в Тарту 36-летний водитель автобуса Scania Citywide при повороте налево резко затормозил, в результате чего упала 53-летняя пожилая пассажирка. Женщину доставили в клинику Тартуского университета.

В 22:59 перед домом на улице Пярна в Валга 34-летний мужчина на Audi Q7 врезался сзади в паркующийся грузовик Volvo. Водитель был доставлен в клинику Тартуского университета.

Найден черный Volkswagen Passat, 1997 года выпуска, с регистрационным номером 756ТКМ.