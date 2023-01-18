В Савонлинна мужчина убил двух человек и сам позвонил в полицию

Iltalehti пишет, что, по словам звонившего, он застрелил двух человек, находившихся с ним в одной квартире.

Прибыв на место, полиция обнаружила в квартире два тела - женщины в возрасте примерно 70 лет и мужчины в возрасте около 60 лет.

Сам звонивший к тому времени уже покинул место происшествия. Полиция вскоре его задержала. Подозреваемый - 60-летний мужчина из Куопио. При аресте сопротивления он не оказал. По данным полиции, подозреваемый и жертвы были ранее знакомы.

В настоящее время полиция не дает прессе дальнейших комментариев по поводу обстоятельств инцидента, но обещает предоставить более подробную информацию завтра.

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