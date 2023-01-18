Силовик новой формации. Что означает для Украины гибель главы МВД Дениса Монастырского

Денис Монастырский был молод (на момент назначения ему был 41 год), компетентен в области права (кандидат юридических наук), но никогда не был частью недореформированной правоохранительной системы Украины и не имел политического опыта.

Думается, за такими, как Монастырский, было будущее в стране, которую планировал построить президент Зеленский.

Можно спорить о том, насколько системообразующей была фигура Монастырского в украинской системе власти, особенно после начала большой войны. Бесспорно то, что, в противоположность своему предшественнику Авакову, стиль руководства которого предполагал концентрацию властных полномочий в своих руках, Монастырский с первого дня в этом кресле давал пограничникам, службе чрезвычайных ситуаций, Нацгвардии, находящимся под крылом его ведомства, максимальную автономию.

Да и своим примером демонстрировал смену подходов новой власти к МВД: министр лично проводил в школе урок по безопасности дорожного движения или выступал за свободный оборот оружия в стране - вещь, немыслимая для правоохранителей старшего поколения.

Министр лично проводил в школе урок по безопасности дорожного движения или выступал за свободный оборот оружия в стране.

А еще, вспоминал Монастырский в интервью Washington Post, именно он первым сообщил Зеленскому ночью 24 февраля о том, что российские войска массово вторгаются на территорию Украины.

Сегодня утром Монастырский вместе со своей командой вылетал из Киева в командировку - о ней известно только то, что направлялся министр в одну из „горячих точек“ на карте Украины.

Первый заместитель Дениса Монастырского и его ровесник Евгений Енин, тоже находившийся в разбившемся вертолете, был, в отличие от своего шефа, чрезвычайно опытным госслужащим.

Выпускник академии СБУ, он более десяти лет отдал карьере дипломата, а затем три года проработал заместителем генпрокурора, ответственным за международное сотрудничество. Именно на нем во многом держались международные судебные процессы, которые вел Киев против Москвы - от ущерба, причиненного Украине российской агрессией, до, например, возвращения „скифского золота“.