18.01.2023, 18:50
СЕЙЧАС на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калеву/Крамо“ в игре против немецкого клуба нужна только победа
ФОТО: | Delfi Meedia
Во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА „Калев/Крамо“ сыграет дома с „Крайльсхайм Мерлинс“, занимающие двенадцатое место в чемпионате Германии. Прямая трансляция на Delfi TV начнется в 19:30.
На данный момент баскетболисты „Калев/Крамо“ потерпели два поражения в группе „К“. В гостях они проиграли турецкому „Газиантепу“ (62:77) и нидерландскому „Хирос Ден Босх“ (72:86). Немецкий клуб „Крайльсхайм Мерлинс“ в свою очередь обыграли „Хирос Ден Босх“ (89:84) дома и проиграл „Газиантепу“ (87:105) на выезде на прошлой неделе.