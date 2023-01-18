Баскетбол
18.01.2023, 18:50

СЕЙЧАС на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калеву/Крамо“ в игре против немецкого клуба нужна только победа

 
Kalev/Cramomängijad ja peatreener Heiko Rannula
Kalev/Cramomängijad ja peatreener Heiko Rannula
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА „Калев/Крамо“ сыграет дома с „Крайльсхайм Мерлинс“, занимающие двенадцатое место в чемпионате Германии. Прямая трансляция на Delfi TV начнется в 19:30.

На данный момент баскетболисты „Калев/Крамо“ потерпели два поражения в группе „К“. В гостях они проиграли турецкому „Газиантепу“ (62:77) и нидерландскому „Хирос Ден Босх“ (72:86). Немецкий клуб „Крайльсхайм Мерлинс“ в свою очередь обыграли „Хирос Ден Босх“ (89:84) дома и проиграл „Газиантепу“ (87:105) на выезде на прошлой неделе.

„В лице „Крайльсхайм Мерлинс“ мы имеем дело с быстрой баскетбольной командой“, — прокомментировал соперника капитан „Калев/Крамо“ Мартин Дорбек и добавляет: „Мы потерпели два болезненных поражения в Еврокубке ФИБА, и сегодняшняя игра решающая для нас. Мы хотим показать нашу лучшую игру перед домашней публикой“.

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