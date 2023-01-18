СЕЙЧАС на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калеву/Крамо“ в игре против немецкого клуба нужна только победа

На данный момент баскетболисты „Калев/Крамо“ потерпели два поражения в группе „К“. В гостях они проиграли турецкому „Газиантепу“ (62:77) и нидерландскому „Хирос Ден Босх“ (72:86). Немецкий клуб „Крайльсхайм Мерлинс“ в свою очередь обыграли „Хирос Ден Босх“ (89:84) дома и проиграл „Газиантепу“ (87:105) на выезде на прошлой неделе.