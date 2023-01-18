ФОТО | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ уверенно обыграли гостей из Германии

„Калев/Крамо“ контролировали весь матч. Первая четверть была выиграна 22:16, к перерыву эстонский клуб вел 41:30, а после трех четвертей счет был 61:45. В начале четвертой четверти калевцы продолжили добиваться успеха. На последних минутах гости сократили отставание в счете, но победе „Калева/Крамо“ это не угрожало.

Лучший представитель эстонской команды, Артур Конончук набрал 20 очков, а Уэсли Ван Бек и Александр Ковляр набрали по 17 очков. Группу K возглавляет турецкий клуб „Газиантеп“ после трех туров. И „Калев/Крамо“ и „Крайльсхайм“, и „Ден Босх“ имеют по одной победе и два поражения. В четвертьфинал выходят по две лучшие из каждой группы.

Четвертый тур Кубка Европы пройдет через неделю. В среду „Калев/Крамо“ примет „Газиантеп“ в спортивном зале Калев.