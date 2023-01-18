„Я не хочу убивать“. Интервью с инженером, который отправился на войну и теперь обороняет Бахмут

„Я не хочу стрелять и убивать“, — говорит солдат в каске и форме из тускло освещенного бункера вблизи Бахмута. Мы общаемся с ним по видеозвонку. Связь обеспечивается через интернет Starlink, на заднем плане звучат рации, и в какой-то момент в дверь заходит группа солдат. Как объясняет Сергей, он взял в руки оружие, потому что хочет жить в свободном и демократическом обществе.

Я заметил профиль Сергея в „Инстаграме“ задолго до полномасштабного вторжения России — меня привлекли локомотивы, поезда и образовательный контент, связанный с железными дорогами. Сергей является начальником локомотивного хозяйства и работает в локомотивном депо в Киеве.

Когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, „Инстаграм“ Сергея перестал обновляться. Первое короткое видео он опубликовал в начале марта, когда шла битва за Киев, российские военные пытались окружить город, а президент Владимир Зеленский опровергал слухи о том, что он покинул столицу. На этом видео Сергея, хотя и в гражданской одежде, уже можно было увидеть с каской на голове и оружием в руках.

В начале января, судя по записям и коротким видеороликам Сергея, он находился на одном из самых горячих участков фронта, где Россия сосредоточила крупные силы для взятия Соледара и Бахмута. Там же ведут наступление заключенные, завербованные ЧВК Евгения Пригожина „Вагнер“.