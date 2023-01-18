Кая Каллас: футболисты не поняли, что являются инструментом „мягкой силы“ России

„Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как „мягкую силу“. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные. Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания войны в Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней“, - передает слова Каи Каллас Rus.err.ee.