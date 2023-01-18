18.01.2023, 16:51
Кая Каллас: футболисты не поняли, что являются инструментом „мягкой силы“ России(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
В передаче „Особый взгляд с премьер-министром“ зашла речь о скандальной фотографии эстонских футболистов с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
„Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как „мягкую силу“. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные. Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания войны в Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней“, - передает слова Каи Каллас Rus.err.ee.
„Мне показалось, что футболисты не поняли, что они тоже являются инструментом этой так называемой мягкой силы“, - добавила премьер-министр.