ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Весна не пришла, вновь ожидается похолодание

Вслед за отступающей областью низкого давления уходят и несущие осадки облака, на фоне растущего давления воздуха погоду начинает определять область высокого давления, смещающаяся с востока. Плюсовые температуры постепенно понизятся до нуля градусов, дороги обледенеют, превратившись в опасные ловушки для участников движения. В пятницу у области высокого давления не будет конкурентов: погода будет преимущественно без осадков и сильного ветра. Температура воздуха ночью 0...–5, днем –2...+1°.

В выходные дни погоду продолжит определять область высокого давления, осадков в основном не ожидается. Из-за смещающейся к югу области низкого давления несколько окрепнет ветер восточных направлений. Температура воздуха ночью –2...–8, днем 0...–5°.

ПОГОДА ГОД НАЗАД 19 января 2022 года температура воздуха колебалась от 4,5 (Виртсу) до -4,8 градусов (Выру). Максимальная скорость ветра была зарегистрирована на полуострове Пакри 16,6 м/с. Толщина снежного покрова составила в Туулемяэ 22, Таллинне 7 и Тыравере 1 см.

В начале новой недели область высокого давления еще будет давать о себе знать: будет тихо и без осадков. Температура воздуха ночью –3...–9, на побережье островов около 0°, днем 0...–5°.

Во вторник на северные районы Скандинавии сместится область низкого давления, к Балтийскому морю приблизится более теплый воздух. Температура воздуха ночью в Западной Эстонии –4...+1, в Восточной –5...–10°, днем на западе установится плюсовая температура, в южной и восточной части Эстонии температура будет на два-три градуса ниже нуля. Вероятность осадков незначительная, окрепнет северо-западный ветер.

В среду Скандинавию захватит следующая область низкого давления, которая принесет с собой осадки сначала в виде снега, а затем мокрого снега и дождя. При сильном северо-западном ветре ночью температура воздуха будет от –3 градусов в Юго-Восточной Эстонии до +1...+3 градусов в Западной Эстонии, днем, очевидно, на всей территории страны установится плюсовая температура.