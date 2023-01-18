ФОТО | Полиция ищет 50-летнего мужчину

Сегодня обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что в минувшие выходные пропал 50-летний мужчина, который должен был приехать к себе домой в Тартумаа. Но туда мужчина не прибыл, и близкие не знают, где может находиться Куннар или с кем он проводит время. Телефон мужчины выключен, также он не был активен в социальных сетях.

Полицейские для сбора информации общались с близкими и друзьями мужчины, проверяли различные места пребывания, но никто ничего не знает о мужчине и контрольные визиты на разные адреса до сих пор результата не дали. Сбор информации и поиски Куннара продолжаются.

Куннар невысокого роста и полноватого телосложения. Он может быть одет в синюю непромокаемую куртку, синие джинсы и сапоги с коротким голенищем.

Всех, кто видел Куннара в эти дни или знает о его местонахождении, просят сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.