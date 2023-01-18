Бывший хоккеист фарм-клуба „Трактора“ погиб в Украине

Бывший хоккеист „Челмета“ Александр Подставкин погиб в ходе боевых действий против Украины. Об этом сообщило издание 74.RU со ссылкой на его мать Людмилу.



„23 октября Саша получил повестку, я его немного уговаривала не ходить. Но он мне резко ответил: „Прятаться я не буду“. Он у нас всегда был отважный, капитан команды. До декабря он находился на полигоне в Чебаркуле. Восьмого декабря они улетели в Ростов, а оттуда уже их отправили на Украину“, — сказала мать Подставкина.