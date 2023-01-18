Бывший хоккеист фарм-клуба „Трактора“ погиб в Украине
Бывший хоккеист челябинского „Челмета“ Александр Подставкин был призван в армию во время частичной мобилизации. После подготовки его в начале декабря отправили в Ростов, а оттуда — в зону боевых действий.
Бывший хоккеист „Челмета“ Александр Подставкин погиб в ходе боевых действий против Украины. Об этом сообщило издание 74.RU со ссылкой на его мать Людмилу.
„23 октября Саша получил повестку, я его немного уговаривала не ходить. Но он мне резко ответил: „Прятаться я не буду“. Он у нас всегда был отважный, капитан команды. До декабря он находился на полигоне в Чебаркуле. Восьмого декабря они улетели в Ростов, а оттуда уже их отправили на Украину“, — сказала мать Подставкина.
Нападающий выступал за челябинский „Челмет“ до 2015 года, после чего перешел в смоленский „Славутич“. Последним клубом в карьере спортсмена стала „Звезда“ из Чебаркуля, за которую он выступал до лета 2018 года.
Источник - РБК