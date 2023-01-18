Грандиозный скандал с русским хоккеистом в США! Он отказался участвовать в ЛГБТ акции

Итак, защитник „Филадельфии Флайерз“ Иван Проворов перед домашним матчем против „Анахайма“ (5:2) отказался выходить на предматчевую разминку в свитере цвета радуги. Такую разминочную форму в эти дни практикуют все команды НХЛ. Считается, что таким образом хоккеисты оказывают поддержку ЛГБТ–сообществу в рамках акции Pride Night. Вместо россиянина в разминке участвовал Джастин Браун, который на матч не был заявлен (оказался в запасе), а Проворов с „Утками“ сыграл, проведя на льду 22:45 (0 очков, 1 бросок в створ, 1 силовой прием), пишет Sport24.

„Филадельфия“ не впервые проводят празднование подобных вещей, но надеть разноцветную форму хоккеистов попросили в первый раз. До этого дело доходило только до обмотки клюшек радужной лентой и добровольным ношением маек с символикой до и после игры. Проворов на разминку не вышел, но в матче сыграл, что вызвало гнев американских обывателей, однако на сторону россиянина неожиданно встал Джон Торторелла — главный тренер „Летчиков“, известный своим непростым характером.

„Прови верен себе и своей религии. Я не рассматривал вопрос о том, что стоит убрать Ивана из состава из–за его решения. Я уважаю Проворова за то, что он всегда верен себе. Считаю, что это был отличный вечер и настоящий праздник“, — сказал Торторелла.

Наставник наверняка в душе разделяет позицию российского игрока, поскольку назвать Тортса сторонником всего нового и модного никак нельзя. Совсем недавно он запретил использовать на скамейке запасных во время матча планшет, где демонстрировались фрагменты игры, объяснив это тем, что хоккеистам надо следить на игрой, а не пялится в гаджет.

Сам Проворов высказался максимально корректно, но остался верен своему решению, и радужный свитер не надел.