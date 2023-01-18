Грандиозный скандал с русским хоккеистом в США! Он отказался участвовать в ЛГБТ акции(7)
В Америке разгорается новый большой скандал с участием российского игрока. На этот раз речь не идет об обвинениях в бытовом насилии или употреблении запрещенных веществ — вопрос связан с толерантностью и „политикой разнообразия“.
Итак, защитник „Филадельфии Флайерз“ Иван Проворов перед домашним матчем против „Анахайма“ (5:2) отказался выходить на предматчевую разминку в свитере цвета радуги. Такую разминочную форму в эти дни практикуют все команды НХЛ. Считается, что таким образом хоккеисты оказывают поддержку ЛГБТ–сообществу в рамках акции Pride Night. Вместо россиянина в разминке участвовал Джастин Браун, который на матч не был заявлен (оказался в запасе), а Проворов с „Утками“ сыграл, проведя на льду 22:45 (0 очков, 1 бросок в створ, 1 силовой прием), пишет Sport24.
„Филадельфия“ не впервые проводят празднование подобных вещей, но надеть разноцветную форму хоккеистов попросили в первый раз. До этого дело доходило только до обмотки клюшек радужной лентой и добровольным ношением маек с символикой до и после игры. Проворов на разминку не вышел, но в матче сыграл, что вызвало гнев американских обывателей, однако на сторону россиянина неожиданно встал Джон Торторелла — главный тренер „Летчиков“, известный своим непростым характером.
„Прови верен себе и своей религии. Я не рассматривал вопрос о том, что стоит убрать Ивана из состава из–за его решения. Я уважаю Проворова за то, что он всегда верен себе. Считаю, что это был отличный вечер и настоящий праздник“, — сказал Торторелла.
Наставник наверняка в душе разделяет позицию российского игрока, поскольку назвать Тортса сторонником всего нового и модного никак нельзя. Совсем недавно он запретил использовать на скамейке запасных во время матча планшет, где демонстрировались фрагменты игры, объяснив это тем, что хоккеистам надо следить на игрой, а не пялится в гаджет.
Сам Проворов высказался максимально корректно, но остался верен своему решению, и радужный свитер не надел.
„Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии“, — сказал Проворов, когда его спросили о его решении после игры. Он сказал, что не будет вдаваться в подробности и ответит только на хоккейные вопросы. Правда, уточнил, что по вере он — русский православный христианин.
Однако позже Проворова спросили, не опасается ли он, что отказ от участия в таких разминках повлияет на его игровой статус.
„Разве ты не слышал, что я только что сказал? Можешь ли ты уважать это?“, — с видимым раздражением ответил Проворов. Быстро вмешалась пресс–служба и „Летчики“ закрыли любые другие вопросы на щекотливую тему.
В дополнение к футболкам для разминки, радужной ленте и украшению арены в цветах ЛГБТ, „Филадельфия“ провела предматчевую игру для местной молодежи, целью которой является улучшение отношений между сообществом и спортивными коллективами. „Летчики“ также вручили чек на 5000 долларов и предоставили бесплатные билеты нескольким организациям.
И если журналисты отнеслись к решению Проворова еще более–менее спокойно, то в социальных сетях Ивана разнесли в пух и прах.
„Такое дерьмо, мне кажется, случается не реже одного раза в год. Команда проводит „Pride Night“, а один из религиозных или неамериканских игроков решает не участвовать. И тогда это становится большой проблемой. Была у нас игрок национальной сборной по футболу по имени Джейлин Дэниелс, которая решила не участвовать в чем-то подобном. И была уничтожена“, — отметил обозреватель Crossing Board Кевин Кинкейд.
„Его бабушки и дедушки выросли, когда религия в России была запрещена. Они наверняка были атеистами. Он просто использует религию как щит“, — добавил фанат с многообещающим ником FromRussiaWithGlove.
„Он женился? Он живет один? Что думает его девушка про эту религию? Он играет в хоккей по воскресеньям?“, — задалась вопросами Mila_89.
„Что-то мне подсказывает, что если бы он был мусульманином или иудеем, люди не „поджаривали“ бы его так, как сейчас“, — резюмировал FTomas22.