Мнение
18.01.2023, 20:22

МНЕНИЕ | Петер Зашев: единственный язык, понятный российскому гопнику - язык силы

 
Передадим Украине вооружение, чтобы не пришлось платить своей кровью
Петер Зашев
Ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге
Leopard 2A4 tank Poola armees
Leopard 2A4 tank Poola armees
ФОТО: Ministerstwo Obrony Narodowej

Один из последних шансов путинского режима – раскол среди западных стран по вопросу того, что следует принимать как удовлетворительное завершение российской агрессии в Украине, отмечает Петер Зашев в своей колонке для RusDelfi.

Для нас, соседей путинского режима, ответ очевиден. У нас есть исторический опыт с Россией, будь это Зимняя война или советская оккупация стран Балтии. У нас есть и четкое понимание культурной составляющей путинского режима. Первый фактор, это менталитет гопников из питерской подворотни:они уверены, что все боятся сильного лидера, важно излучать жесткость и силу. При этом, как правило, такой силач может нападать только на самых слабых и только исподтишка. Он понимает только один язык – язык силы. Все остальное воспринимается им как слабость.

Второй фактор, это сформировавшееся ошибочное мнение российского фюрера и его ближайшего окружения (чей средний возраст составляет 70 лет) о Западе в целом и о Европе в частности: в их понимании мы меркантильные, алчные сребролюбцы, которым важен личный комфорт и „смешные“ (в их глазах) либеральные ценности. Иначе говоря – мы пугливые и продажные. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен, премьер министр Франции Франсуа Фийон, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - вот лишь некоторые персонажи, поведение которых подтвердило основную мысль Путина, что „их можно купить“.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии