МНЕНИЕ | Петер Зашев: единственный язык, понятный российскому гопнику - язык силы

Для нас, соседей путинского режима, ответ очевиден. У нас есть исторический опыт с Россией, будь это Зимняя война или советская оккупация стран Балтии. У нас есть и четкое понимание культурной составляющей путинского режима. Первый фактор, это менталитет гопников из питерской подворотни:они уверены, что все боятся сильного лидера, важно излучать жесткость и силу. При этом, как правило, такой силач может нападать только на самых слабых и только исподтишка. Он понимает только один язык – язык силы. Все остальное воспринимается им как слабость.