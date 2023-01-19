19.01.2023, 07:20
Виллиг: Bolt в России ликвидируется, мы больше не занимаемся бизнесом в этой стране(14)
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Bolt и Eesti Gaas ошибочно попали в список фирм, которые ведут бизнес в России, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Содержащиеся в базе данных Йельского университета (США) утверждения, что одно из самых известных эстонских предприятий Bolt отложило на время будущие инвестиции в России и продолжает вести бизнес в этой стране, не соответствуют действительности, сообщил Eesti Ekspress исполнительный директор фирмы Маркус Виллиг.