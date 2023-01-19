Виллиг: Bolt в России ликвидируется, мы больше не занимаемся бизнесом в этой стране

Содержащиеся в базе данных Йельского университета (США) утверждения, что одно из самых известных эстонских предприятий Bolt отложило на время будущие инвестиции в России и продолжает вести бизнес в этой стране, не соответствуют действительности, сообщил Eesti Ekspress исполнительный директор фирмы Маркус Виллиг.