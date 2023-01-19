Экономика
19.01.2023, 07:20

Виллиг: Bolt в России ликвидируется, мы больше не занимаемся бизнесом в этой стране

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НИКАКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ! Маркус Виллиг заверяет, что в России компания Bolt осталась только с юридической точки зрения. Ее закрытие требует времени.
НИКАКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ! Маркус Виллиг заверяет, что в России компания Bolt осталась только с юридической точки зрения. Ее закрытие требует времени.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Bolt и Eesti Gaas ошибочно попали в список фирм, которые ведут бизнес в России, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Содержащиеся в базе данных Йельского университета (США) утверждения, что одно из самых известных эстонских предприятий Bolt отложило на время будущие инвестиции в России и продолжает вести бизнес в этой стране, не соответствуют действительности, сообщил Eesti Ekspress исполнительный директор фирмы Маркус Виллиг.

„Предприятие Bolt публично и решительно выразило свою позицию в отношении военной деятельности России в Украине и оборвало все связи с Россией и Беларусью“, - заверил Виллиг.

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