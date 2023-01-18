Circle K выплатит своим работникам пособие для смягчения удорожания жизни

„Circle K ценит своих сотрудников, ведь без них не было бы и нашего предприятия. Поскольку прошлый год принёс много неопределённости из-за экономической ситуации и был эмоциональным и финансовым испытанием для многих сотрудников, то мы хотели бы протянуть руку помощи в виде пособия для смягчения удорожания жизни, чтобы помочь работникам справиться с повседневными расходами. Мы чувствуем, что в эти трудные экономические времена ещё важнее поддерживать наших работников, беречь их и заботиться об их благополучии“, – сказала Пирет Каск, менеджер по персоналу Circle K Eesti.

Circle K выплатит пособие для смягчения удорожания жизни во всех коммерческих подразделениях в странах Балтии и Польше, так как инфляция в этих странах самая высокая.

Единовременное пособие для смягчения удорожания жизни выплачивается всем работникам заправочных станций и многим офисным работникам. „На заправочных станциях пособие получат все работники, вне зависимости от их месячной зарплаты. Офисным работникам будут выплачены пособия до определённого уровня зарплаты. При разработке критериев получения пособия учитывались уровень заработной платы, форма договора и имеющийся ограниченный бюджет на выплату пособий“, – пояснила Каск.

Пособие для смягчения удорожания жизни выплачивается каждому работающему с полной занятостью работнику в размере 200 евро брутто. Пособие уменьшается пропорционально объёму работы. „Например, если сотрудник работает с занятостью 0,5, брутто-сумма его пособия составит 100 евро“, – добавила менеджер по персоналу Circle K Eesti.

Пособия для смягчения удорожания жизни выплачиваются по частям в два равных платежа в январе и марте.

В прошлом году предприятие Circle K также дважды повысило заработную плату работникам заправочных станций и начало предлагать безлимитный разговорный и интернет-пакет связи всем работникам за счёт работодателя. „Мы видим, что сотрудники ценят усилия Circle K по обеспечению максимального благополучия сотрудников в этот очень непредсказуемый год. Всё это также положительно сказалось на текучке кадров на заправочных станциях. Если год назад нам не хватало 50 сотрудников, то сейчас только 8“, – рассказала Каск.