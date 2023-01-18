На дорогах страны за сутки пострадали пять человек

Вчера, 17 января, в 7:35 произошла авария на перекрестке Таммсааре и Ретке в Таллинне, где 28-летний мужчина на легковом автомобиле Peugeot 308 при повороте направо наехал на 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:44 произошла авария на 41 км шоссе Вильянди-Пылтсамаа в деревне Выйсику в Йыгевамаа, где 24-летняя женщина на легковом автомобиле BMW 320D не заметила расположенный посреди дороги разделительный островок, резко вывернула руль и потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство занесло на встречную полосу, где оно столкнулось с легковым автомобилем Škoda Kodiaq, которым управляла 40-летняя женщина. Водитель Škoda был доставлен в больницу Вильянди.

В 15:25 в Таллинне возле Пярну мнт, 41а произошло ДТП, когда 80-летний мужчина на легковом автомобиле Nissan Qashqai наехал на 17-летнего молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:00 произошла авария на 17 км шоссе Кохтла-Ярве-Кукрусе-Таммику, где перед легковым автомобилем Mercedes-Benz Vito, которым управлял 44-летний мужчина, на дорогу выбежала косуля. Водитель был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 16:16 произошла авария на 19 км километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в Вильяндимаа, где 69-летняя женщина на легковом автомобиле Škoda Yeti при совершении поворота налево столкнулась с ехавшим навстречу микроавтобусом Renault Trafic, которым управлял 38-летний мужчина. Водитель Škoda был доставлен в больницу Вильянди.

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