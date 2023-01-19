Новости Ида-Вирумаа
19.01.2023, 08:40

На трассе Таллинн-Нарва продолжают гибнуть люди, но вместо четырехполосного шоссе политики теперь обещают инвестиции в железную дорогу

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116 километр трассы Таллинн-Нарва, трагическое декабрьское ДТП, унесшее жизнь 28-летнего водителя
116 километр трассы Таллинн-Нарва, трагическое декабрьское ДТП, унесшее жизнь 28-летнего водителя
ФОТО: Delfi Meedia

„Построим четырехполосное шоссе по всей протяженности трассы Таллинн-Нарва!“ - обещали партии жителям Ида-Вирумаа накануне прошлых выборов. Особенно на этом делали акцент Партия реформ, центристы и Isamaa. Социал-демократы предлагали вариант с трехполосным шоссе. Заикнулась об инвестициях в четырехполоску и Eesti200. Однако за четыре года акценты сместились, и, несмотря на то, что это обещание вошло в программу действий правительства в 2019 году, планы остались исключительно на бумаге.

Год только начался, а уже трое человек в результате ДТП на этом шоссе попали в больницу. 12 января 2023 года в Ида-Вирумаа на 152-м километре дороги Таллинн - Нарва грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали 32-летняя женщина, которая была пассажиром в легковом автомобиле и управлявший автомобилем 39-летний мужчина. Через два дня, 14 января, в Харьюмаа на этом же шоссе произошла авария, в ходе которой пострадал трехлетний ребенок.

Накануне нового года, 27 января 2022 года, в результате лобового столкновения с грузовиком на отрезке шоссе Таллинн-Нарва (116.5 километр) погиб молодой водитель фургона Renault Master, 28-летний мужчина. Находившуюся в фургоне пассажирку, 21-летнюю женщину, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Год назад, 1 февраля 2022 года на шоссе Таллинн-Нарва в районе волости Тойла столкнулись четыре автомобиля. В аварии погибла женщина, еще два человека были доставлены в больницу.

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