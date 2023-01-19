На трассе Таллинн-Нарва продолжают гибнуть люди, но вместо четырехполосного шоссе политики теперь обещают инвестиции в железную дорогу(4)
„Построим четырехполосное шоссе по всей протяженности трассы Таллинн-Нарва!“ - обещали партии жителям Ида-Вирумаа накануне прошлых выборов. Особенно на этом делали акцент Партия реформ, центристы и Isamaa. Социал-демократы предлагали вариант с трехполосным шоссе. Заикнулась об инвестициях в четырехполоску и Eesti200. Однако за четыре года акценты сместились, и, несмотря на то, что это обещание вошло в программу действий правительства в 2019 году, планы остались исключительно на бумаге.
Год только начался, а уже трое человек в результате ДТП на этом шоссе попали в больницу. 12 января 2023 года в Ида-Вирумаа на 152-м километре дороги Таллинн - Нарва грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали 32-летняя женщина, которая была пассажиром в легковом автомобиле и управлявший автомобилем 39-летний мужчина. Через два дня, 14 января, в Харьюмаа на этом же шоссе произошла авария, в ходе которой пострадал трехлетний ребенок.