В Киевской области около детского сада разбился вертолет. Погибли 15 человек, в их числе глава МВД Украины

Среди погибших — трое детей, еще 15 детей пострадали. Все девять человек, которые находились на борту вертолета, погибли, заявили в полиции. Остальные погибшие и пострадавшие — это сотрудники и воспитанники детсада, у которого упал вертолет, сообщили в офисе президента Украины.

Вертолет государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился около 8:20 утра 18 января, сообщил глава Броваров Игорь Сапожко. Предположительно, во время тумана вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар. „От мощного взрыва разрушения получили помещения садика и один из близлежащих домов“, — заявил глава города. Из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

В авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Также, по его словам, погибли первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, которые находились в вертолете. Высшее руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из горячих точек, заявил „Суспiльне“ замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. В МВД Украины, а также в Воздушных силах ВСУ заявили, что говорить о причинах крушения пока рано. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает „все возможные версии аварии вертолета“. В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко перечислил такие версии, как диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов. Украинские СМИ также утверждают, что среди возможных версий — ошибка пилота.