Действующий чемпион Надаль сенсационно вылетел с Australian Open

Во втором сете при счете 4:6, 3:5, матч был приостановлен. 36-летниму испанцу помешала травма в левом бедре, поэтому принял решение вызвать медиков на корт.

„Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг“, — сказал Макдональд в послематчевом интервью.