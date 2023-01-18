Теннис
18.01.2023, 11:54

Действующий чемпион Надаль сенсационно вылетел с Australian Open

 
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
ФОТО: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake | Scanpix

Действующий чемпион Рафаэль Надаль (ATP 2) выбыл из соревнований на Открытом чемпионате Австралии по теннису уже во втором круге, проиграв 4:6, 4:6, 5:7 американцу Маккензи Макдональду (ATP 65).

Во втором сете при счете 4:6, 3:5, матч был приостановлен. 36-летниму испанцу помешала травма в левом бедре, поэтому принял решение вызвать медиков на корт.

Надаль смог продолжить игру, но испытывал трудности с передвижением, и проиграл матч в трех сетах. Зрители встретили покидавшего поле испанца бурными аплодисментами.

Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем так:

„Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг“, — сказал Макдональд в послематчевом интервью.

Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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