Действующий чемпион Надаль сенсационно вылетел с Australian Open
Действующий чемпион Рафаэль Надаль (ATP 2) выбыл из соревнований на Открытом чемпионате Австралии по теннису уже во втором круге, проиграв 4:6, 4:6, 5:7 американцу Маккензи Макдональду (ATP 65).
Во втором сете при счете 4:6, 3:5, матч был приостановлен. 36-летниму испанцу помешала травма в левом бедре, поэтому принял решение вызвать медиков на корт.
Надаль смог продолжить игру, но испытывал трудности с передвижением, и проиграл матч в трех сетах. Зрители встретили покидавшего поле испанца бурными аплодисментами.
Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем так:
„Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг“, — сказал Макдональд в послематчевом интервью.
Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.