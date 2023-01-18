Водитель, сбивший профессионального эстонского велогонщика, скорее всего, отделается штрафом

Днем 2 января недалеко от Тарту в Ихасте произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал эстонский профессиональный велогонщик Мадис Михкельс. Михкельса, стоявшего на обочине, сбила „Шкода“, за рулем которой находился 70-летний мужчина. Скорая помощь отвезла велосипедиста в ЭМО, так как необходимо было зашивать рану.

Машина, двигавшаяся с примерной скоростью 40-50 км/ч, ударила Михкельса боковым зеркалом, нанеся ему глубокий порез в области поясницы. Велосипедист упал на асфальт и застонал от боли. Машина остановилась. Вышедшего мужчину интересовало только зеркало автомобиля, которое было разбито при столкновении. По словам Михкельса, водитель подошел к нему только тогда, когда хотел расписаться в страховом документе.