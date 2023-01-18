18.01.2023, 10:07
Водитель, сбивший профессионального эстонского велогонщика, скорее всего, отделается штрафом(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В отношении водителя, который в начале января сбил эстонского профессионального велосипедиста Мадиса Михкельса, возбуждено уголовное дело.
Днем 2 января недалеко от Тарту в Ихасте произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал эстонский профессиональный велогонщик Мадис Михкельс. Михкельса, стоявшего на обочине, сбила „Шкода“, за рулем которой находился 70-летний мужчина. Скорая помощь отвезла велосипедиста в ЭМО, так как необходимо было зашивать рану.