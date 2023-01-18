ФОТО | В Ласнамяэ пропала 54-летняя женщина. Полиция просит помощи
В последний раз Ирину видели в понедельник, 16 января, около 18:30 на улице Паасику в Ласнамяэ, где она работала. После работы женщина домой не вернулась, и с тех пор родственники не могут с ней связаться.
Информация об исчезновении женщины передана всем полицейским патрулям. В настоящее время полиция занимается собором информации, чтобы установить возможные маршруты и местонахождение женщины.
Рост Ирины 167 см, у нее длинные темные волосы. В момент исчезновения женщина была одета в длинное зеленое пальто, черные брюки и сапоги.
Автомобиль, на котором передвигается женщина, маленькая белая Toyota Yaris с черной панорамной крышей.
Регистрационный номер автомобиля 250 LNZ.
Полиция просит всех, кто видел Ирину или автомобиль, соответствующий описанию, сообщить об этом по телефону 5389 3571.