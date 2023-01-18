ГРАФИК | Население Эстонии выросло. Основное влияние оказала иммиграция, а рождаемость упала до рекордно низкого уровня

На рождаемость также влияет социально-политическая ситуация в стране. 2021 год был в Эстонии пиком кризиса коронавируса, а самый высокий уровень заражений имел место в начале 2022 года. Исследования также показали связь между пандемией и низкой рождаемостью в других странах. Например, в 2020 и 2021 годах в соседней стране Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости (с 1920 года).

„Нынешние родившие детей сами родились в 1990-х годах, когда число рождений было низким. Поэтому, кроме других причин, за низкой рождаемостью стоит тот факт, что сегодняшнее поколение молодежи меньше, чем предыдущее“, - пояснила Трасберг.

В 2022 году было зарегистрировано 11 588 рождений – это самый низкий показатель с тех пор, как в 1919 году статистика рождаемости начала публиковаться в ее нынешнем виде. Число рождений имело тенденцию к снижению с момента восстановления независимости, немного увеличившись только в конце 2000-х годов. Число рождений достигло самого низкого уровня в период с 1997 по 2001 год, когда оно составляло примерно 12 500 рождений в год.

После резкого роста смертности в 2021 году (18 587) показатель за 2022 год оказался несколько ниже (17 245), но все же превышает допандемийные годы почти на 1 500 смертей. Если в 2010–2019 годах среднегодовая смертность составляла 15 545, то в 2020–2022 годах она составила 17 214. Высокий уровень смертности обусловлен воздействием коронавируса, а также старением населения.

Несмотря на отрицательный естественный прирост (2022: -5657, 2021: -5317), на 1 января население Эстонии было на 25 943 человека (на 2%) больше, чем год назад. „Население увеличивается за счет иммиграции, на которую в прошлом году больше всего повлияли прибывшие в Эстонию украинцы, составившие 75% иммиграции“, - прокомментировала Трасберг.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг , прошлый год характеризовался рекордно низкой рождаемостью и прибытием в Эстонию украинских военных беженцев: „Смертность остается высокой, но, к счастью, все же несколько ниже, чем в 2021 году. Однако уровень рождаемости в 2022 году был рекордно низким и составил всего 11 588 человек. В статистике населения Эстонии, данные которой восходят к 1919 году, никогда не регистрировалось менее 12 000 рождений“.

На миграционную статистику влияют военные беженцы

Согласно данным зарегистрированной миграции (на основании данных регистра народонаселения), в 2022 году в Эстонию прибыло 42 022 человека, а выехало из Эстонии 10 422 человека, т. е. сальдо миграции было положительным: в Эстонии осталось на 31 600 человек больше, чем выехало. Как зарегистрированная иммиграция, так и сальдо миграции в несколько раз выше, чем в среднем за последние годы, и связаны с прибытием в Эстонию украинских военных беженцев. Эмиграция была на 1820 человек выше, чем в 2021 году.

По национальности в Эстонию приехало больше всего граждан Украины (31 594 человека). Украинцы сформировали самую большую группу иммигрантов уже с 2018 года, но ранее объемы миграции украинцев были намного меньше (2020: 2374, 2021: 3047). „В страну вернулись 3363 гражданина Эстонии, но эстонцы часто не регистрируют миграцию, поэтому их доля среди зарегистрированных мигрантов невелика. В прошлом году в Эстонию прибыло 1446 граждан России“, - добавила Трасберг.

Доля женщин среди иммигрантов составила 60%: впервые в этом столетии среди иммигрантов доля женщин превышает долю мужчин. Последние десять лет соотношение составляет в среднем 60:40 в пользу мужчин. За высоким процентом женщин стоят украинские иммигранты, 64% которых были женщинами.

Данные миграционной статистики миграции уточняются

„По сравнению с предварительной статистикой рождений и смертей ожидаются большие уточнения по миграционной статистике, так как предварительные цифры составляют на основе данных регистра народонаселения, а люди часто не регистрируют иммиграцию и эмиграцию в регистре народонаселения. Департамент статистики дополняет данные о миграции показателями незарегистрированной миграции и опубликует подробные данные в мае“, - отметила Трасберг.

Данные по украинцам

Опубликованные здесь данные о зарегистрированной миграции включают лиц, переехавших в Эстонию в течение последнего года и по состоянию на 1 января 2023 года имевших эстонский адрес в регистре народонаселения. Поэтому это число не отражает, например, украинских военных беженцев, которые находятся в Эстонии, но не зарегистрировались по эстонскому адресу.

В Эстонии данные об украинских военных беженцах также собирает Департамент полиции и погранохраны, который публикует данные о количестве ходатайствовавших о получении временной защиты . Лица, получившие временную защиту, отражаются в исходных данных о количестве населения только в том случае, если они находились в Эстонии по состоянию на 01.01.2023 и были зарегистрированы по эстонскому адресу.

Статистические данные о военных беженцах также публикует Департамент социального страхования. По его данным , около 45,5% военных беженцев уезжают из Эстонии в другие страны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.