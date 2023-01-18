18.01.2023, 08:00
Norstat: популярность EKRE и реформистов снизилась, центристов - выросла
ФОТО: | Delfi Meedia
За минувшую неделю из крупных политических сил выросла поддержка только Центристской партии (на 0,7 процентных пункта до 16,6%), выясняется из опроса Института общественных исследований и фирмы Norstat, передает RusERR.
Самой популярной политсилой страны остается Партия реформ, поддержка которой снизилась с 32,1% до 31,8%. А вот падение популярности EKRE было более заметным - с 24,5% до 22,8%.
Четвертое место в рейтинге по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю выросла с 9,5% до 10%. Популярность соцдемов увеличилась с 6,9% до 7,7%. Поддержка Isamaa осталась на отметке в 7,2%. „Зеленых“ поддерживают 2,2%, а „правых“ - 0,9% респондентов.