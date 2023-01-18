Крупный эстонский предприниматель считает, что его судят из-за желания генерального прокурора отомстить

„Помоги мне... Я не смогу обойтись без тебя, но и ты не сможешь обойтись без меня“.

Это слова Эдгара Сависаара, бывшего мэра Таллинна, который ныне покоится в Пылвамаа.

С ним, как следует из сделанной тайно аудиозаписи, в январе 2015 года беседует застройщик и девелопер Хиллар Тедер. В настоящее время он против своей воли играет главную роль в новой пьесе полиции безопасности под названием „Процесс Porto Franco„, которую дают в здании Таллиннского суда.

Жители Эстонии уже знают, что Тедер обещает „влить“ в Центристскую партию „лимон или около того“, а один из ключевых деятелей партии, Яанус Карилайд, благодарит его за деньги „крепким рукопожатием“.

Но судебное разбирательство еще впереди, поскольку Тедер любит лоббизм, а КаПо — держать ухо востро.