Крупный эстонский предприниматель считает, что его судят из-за желания генерального прокурора отомстить(1)
Хиллар Тедер полагает, что на этот раз его и Центристскую партию привело в суд желание Лавли Перлинг отплатить по счетам за то, что она не смогла продолжить работу на посту генерального прокурора.
„Помоги мне... Я не смогу обойтись без тебя, но и ты не сможешь обойтись без меня“.
Это слова Эдгара Сависаара, бывшего мэра Таллинна, который ныне покоится в Пылвамаа.
С ним, как следует из сделанной тайно аудиозаписи, в январе 2015 года беседует застройщик и девелопер Хиллар Тедер. В настоящее время он против своей воли играет главную роль в новой пьесе полиции безопасности под названием „Процесс Porto Franco„, которую дают в здании Таллиннского суда.
Жители Эстонии уже знают, что Тедер обещает „влить“ в Центристскую партию „лимон или около того“, а один из ключевых деятелей партии, Яанус Карилайд, благодарит его за деньги „крепким рукопожатием“.