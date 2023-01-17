ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (328-й день) | Евросоюз готовит новый пакет санкций. В Кремле подтвердили, что указ о мобилизации все еще действует
Подводим итоги 328-го дня военного вторжения России в Украину.
Сбежавший в Норвегию бывший наемник Андрей Медведев готов рассказать о преступлениях ЧВК „Вагнер“
Норвежский адвокат и полиция страны подтвердили Би-би-си, что россиянин Андрей Медведев, которого он сам и правозащитники называют бывшим командиром отряда в ЧВК „Вагнер“, задержан после перехода границы в Норвегии и содержится под стражей. Андрей содержится в районе Осло, и ему будет предъявлено обвинение в нелегальном пересечении границы.
Начальник штаба полиции северной норвежской провинции Финнмарк сказал, что россиянин был задержан патрулем пограничников и попросил об убежище.
Эксперты и чиновники высказывали предположения, что Путин может завтра (18 января) сделать важное заявление о войне в Украине.
В среду 18 января Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Политконсультант Валентин Бианки отмечает, что любое публичное появление президента неминуемо связано с базовой повесткой военной спецоперации.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил следующее: „О чем именно скажет Путин в своем выступлении, пока остается загадкой, однако ранее в Санкт-Петербурге прошло сразу несколько непубличных совещаний, встреч и консультаций с участием российского президента, в рамках которых подробно обсуждалась ситуация в зоне СВО и дальнейший ход военной спецоперации. Не исключено, что именно по итогам данных мероприятий Путин и принял ряд решений, которые изменят ход боевых действий“.
Песков объявил, что Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима „спецоперации“. Ранее СМИ и телеграм-каналы утвеждали, что 18 января Путин выступит с „судьбоносной речью“.
Евросоюз готовит десятый по счету пакет санкций в отношении России, заявила в инервью CNN глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, новый санкционный пакет в основном будет направлен на то, чтобы закрыть „лазейки“, помогающие обходить санкции ЕС.
Украина получила от Евросоюза три миллиарда евро макрофинансовой помощи
Европейский Союз во вторник, 17 января, объявил о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро. Об этом сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.
В Днепре завершилась продолжавшаяся с вечера 14 января поисково-спасательная операция на месте разрушенного российской ракетой жилого дома
По заявлению главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, в результате удара погибли 45 человек, в том числе шестеро детей.
Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины. Об этом он сообщил утром 17 января на своей странице в Facebook. В этот же день в Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.
„В прошлый раз, когда я уходил, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет на этот раз“, - добавил он в комментариях к посту.
Причиной заявления об уходе послужили слова Арестовича на стриме о ракете, попавшей в жилой дом в Днепре. После ракетного удара по жилому дому в Днепре Алексей Арестович заявил, что ракету, предположительно сбили украинские силы ПВО.
Пригожин „легализовал“ название ЧВК „Вагнер“, сообщает русская служба BBC
Акционерное общество „ЧВК Вагнер Центр“ зарегистрировано в ЕГРЮЛ в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге. До сих пор ни одного юрлица с ЧВК „Вагнер“ в названии в России не существовало - так называлось лишь воюющее в Украине, но не предусмотренное законами РФ вооруженное формирование. Владельцы акций новой компании не раскрываются. Ее гендиректор Алексей Тенсин ранее возглавлял в Ижевске основную производственную площадку концерна „Калашников“.
В Кремле подтвердили, что указ о мобилизации все еще действует, но пожаловались на „будирование“ темы
Мероприятия по призыву запасников в России завершены, но действие указа о мобилизации продолжается. Так в администрации президента ответили на запрос депутата псковского областного собрания от „Яблока“ Артура Гайдука. А представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что тема мобилизации „будируется искусственно“.
В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов, передает ТАСС
Директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов считает, что реализация этой инициативы станет „эффективным фильтром от необдуманных действий“ для граждан, которые не имеют осознанной позиции
В российских регионах началась „кампания по принуждению“ чиновников к отказу от заграничного отдыха, пишет „Коммерсант“
После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России. Официально запретить им покидать страну местные власти не могут, но, как выяснил „Коммерсант“, уже во многих субъектах действует „настоятельная рекомендация“ на этот счет.
На Открытом чемпионате Австралии по теннису запретили флаги России и Беларуси
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) ввели запрет на демонстрацию флагов России и Беларуси во время матчей, сообщает австралийская газета The Age.
Казахстан изменил правила пребывания для иностранцев без визы. Теперь россияне смогут находиться в стране не более 90 дней в течение полугода
„Иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение 180 дней общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней“, говорится в сообщении министерства.
Bloomberg: Нидерланды обсуждает отправку зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину
Об этом агентство сообщает со ссылеой на источники. По данным собеседников Bloomberg, в ближайшее время правительство Нидерландов примет окончательное решение по этому вопросу.