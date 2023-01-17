ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (328-й день) | Евросоюз готовит новый пакет санкций. В Кремле подтвердили, что указ о мобилизации все еще действует

Европейский Союз во вторник, 17 января, объявил о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро. Об этом сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.

По ее словам, новый санкционный пакет в основном будет направлен на то, чтобы закрыть „лазейки“, помогающие обходить санкции ЕС.

Евросоюз готовит десятый по счету пакет санкций в отношении России, заявила в инервью CNN глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Песков объявил, что Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима „спецоперации“. Ранее СМИ и телеграм-каналы утвеждали, что 18 января Путин выступит с „судьбоносной речью“.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил следующее: „О чем именно скажет Путин в своем выступлении, пока остается загадкой, однако ранее в Санкт-Петербурге прошло сразу несколько непубличных совещаний, встреч и консультаций с участием российского президента, в рамках которых подробно обсуждалась ситуация в зоне СВО и дальнейший ход военной спецоперации. Не исключено, что именно по итогам данных мероприятий Путин и принял ряд решений, которые изменят ход боевых действий“.

В среду 18 января Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Политконсультант Валентин Бианки отмечает , что любое публичное появление президента неминуемо связано с базовой повесткой военной спецоперации.

Эксперты и чиновники высказывали предположения, что Путин может завтра (18 января) сделать важное заявление о войне в Украине.

Начальник штаба полиции северной норвежской провинции Финнмарк сказал, что россиянин был задержан патрулем пограничников и попросил об убежище.

Норвежский адвокат и полиция страны подтвердили Би-би-си, что россиянин Андрей Медведев, которого он сам и правозащитники называют бывшим командиром отряда в ЧВК „Вагнер“, задержан после перехода границы в Норвегии и содержится под стражей. Андрей содержится в районе Осло, и ему будет предъявлено обвинение в нелегальном пересечении границы.

В Днепре завершилась продолжавшаяся с вечера 14 января поисково-спасательная операция на месте разрушенного российской ракетой жилого дома

По заявлению главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, в результате удара погибли 45 человек, в том числе шестеро детей.

Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины. Об этом он сообщил утром 17 января на своей странице в Facebook. В этот же день в Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

„В прошлый раз, когда я уходил, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет на этот раз“, - добавил он в комментариях к посту.

Причиной заявления об уходе послужили слова Арестовича на стриме о ракете, попавшей в жилой дом в Днепре. После ракетного удара по жилому дому в Днепре Алексей Арестович заявил, что ракету, предположительно сбили украинские силы ПВО.

Пригожин „легализовал“ название ЧВК „Вагнер“, сообщает русская служба BBC

Акционерное общество „ЧВК Вагнер Центр“ зарегистрировано в ЕГРЮЛ в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге. До сих пор ни одного юрлица с ЧВК „Вагнер“ в названии в России не существовало - так называлось лишь воюющее в Украине, но не предусмотренное законами РФ вооруженное формирование. Владельцы акций новой компании не раскрываются. Ее гендиректор Алексей Тенсин ранее возглавлял в Ижевске основную производственную площадку концерна „Калашников“.

В Кремле подтвердили, что указ о мобилизации все еще действует, но пожаловались на „будирование“ темы

Мероприятия по призыву запасников в России завершены, но действие указа о мобилизации продолжается. Так в администрации президента ответили на запрос депутата псковского областного собрания от „Яблока“ Артура Гайдука. А представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что тема мобилизации „будируется искусственно“.