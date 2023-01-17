ФОТО | Смотрите, как выглядит новый детский сад Меривялья
Сегодня, 17 января, в столичном районе Пирита состоялось торжественное открытие нового здания детского сада Меривялья (Хаавику теэ, 10), рассчитанного на 240 детей.
„Пирита – быстроразвивающийся район, в который переезжает большое количество молодых семей, и по этой причине высока потребность в новых местах в детских садах. В детском саду Меривялья стало на две группы больше, в нем создана удобная и современная учебная среда, которая поможет воплощать планы и мечты в жизнь. Поздравляю воспитанников и персонал детского сада и надеюсь, что каждый день будет приносить ребятам радость от открытий и познаний, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Завершение строительства детского сада Меривялья еще больше приблизило нас к цели отремонтировать все старые здания детских садов. В настоящее время строительные работы завершаются еще в пяти детских садах, в феврале будет открыт детский сад Келлукезе в Пыхья-Таллинне“.
Рассчитанное на восемь групп старое здание детского сада Меривялья было снесено, и на его месте построили современное здание, которое вмещает 10 групп.
„Новое здание современное и просторное. На первый взгляд, зал по размеру кажется таким же, как половина старого двухэтажного здания. Мы всегда гордились нашей большой дворовой территорией, а теперь для этого есть еще больший повод – вряд ли кто-то еще располагает игровой площадкой с такими же разнообразными возможностями. Как сказали наши воспитанники, системы и автоматика здания – это как Феррари. Надеемся, что здание окажет благоприятное влияние на детский сад и местную общину“, - отметила исполняющая обязанности директора детского сада Хеллерийн Ээнсоо.
При помощи складных стен помещения групп можно разделять на зоны для обучения, игр и отдыха, а откидные кровати позволяют использовать пространство и для занятий. Учебные помещения оборудованы проекторами, классы можно будет оснастить и интерактивными досками. Технические решения здания являются энергоэффективными - значительная часть годовой потребности детского сада в электроэнергии покрывается за счет солнечных батарей на крыше.
Во все группы можно пройти как изнутри, так и со двора. При строительстве дворовой территории сохранено максимальное количество деревьев, игровые зоны обустроены среди них. Игровые зоны также размещены перед террасой с южной стороны здания. На участке построены четыре навеса, где можно играть и хранить вещи, возведена сцена для уличных мероприятий. Территория окружена новым забором.
Здание детского сада и его внутренняя обстановка были спроектированы бюро Nord Projekt AS, строительные работы выполнила фирма Eventus Ehitus OÜ, а надзор собственника осуществляло предприятие Pikk Silm OÜ. Работы координировал Таллиннский департамент городского имущества, а предметы обстановки закупил Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с детским садом. Общая стоимость работ составила 7,29 миллионов евро. Часть этой суммы (931 000 евро) была покрыта из средств пособия Министерства финансов, выделяемого на строительство энергоэффективных зданий.
В ближайшие месяцы строительные работы завершатся в детских садах „Рыымупеса“ в районе Мустамяэ, „Асундузе“ в Ласнамяэ и „Винди“ в Кристийне. Начато проектирование зданий 15 детских садов, в части из них ремонт начнется в этом году.