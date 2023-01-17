ФОТО | Смотрите, как выглядит новый детский сад Меривялья

„Пирита – быстроразвивающийся район, в который переезжает большое количество молодых семей, и по этой причине высока потребность в новых местах в детских садах. В детском саду Меривялья стало на две группы больше, в нем создана удобная и современная учебная среда, которая поможет воплощать планы и мечты в жизнь. Поздравляю воспитанников и персонал детского сада и надеюсь, что каждый день будет приносить ребятам радость от открытий и познаний, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Завершение строительства детского сада Меривялья еще больше приблизило нас к цели отремонтировать все старые здания детских садов. В настоящее время строительные работы завершаются еще в пяти детских садах, в феврале будет открыт детский сад Келлукезе в Пыхья-Таллинне“.

Рассчитанное на восемь групп старое здание детского сада Меривялья было снесено, и на его месте построили современное здание, которое вмещает 10 групп.

„Новое здание современное и просторное. На первый взгляд, зал по размеру кажется таким же, как половина старого двухэтажного здания. Мы всегда гордились нашей большой дворовой территорией, а теперь для этого есть еще больший повод – вряд ли кто-то еще располагает игровой площадкой с такими же разнообразными возможностями. Как сказали наши воспитанники, системы и автоматика здания – это как Феррари. Надеемся, что здание окажет благоприятное влияние на детский сад и местную общину“, - отметила исполняющая обязанности директора детского сада Хеллерийн Ээнсоо.

При помощи складных стен помещения групп можно разделять на зоны для обучения, игр и отдыха, а откидные кровати позволяют использовать пространство и для занятий. Учебные помещения оборудованы проекторами, классы можно будет оснастить и интерактивными досками. Технические решения здания являются энергоэффективными - значительная часть годовой потребности детского сада в электроэнергии покрывается за счет солнечных батарей на крыше.