17.01.2023, 17:22
ФОТО | Возле Выхма столкнулись два автомобиля, один из водителей доставлен в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
В Вильяндимаа неподалеку от Выхма произошло серьезное ДТП.
Сегодня около 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Renault и Škoda в деревне Пааксима рядом с Выхма в волости Пыхья Сакала. Авария произошла на 19-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа.
Одну из женщин, которая была за рулем автомобиля, на машине скорой помощи доставили в больницу.
Из-за аварии движение в направлении Вильянди на данный момент частично перекрыто. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, выясняются.