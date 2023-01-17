ЧП и криминал
17.01.2023, 17:22

ФОТО | Возле Выхма столкнулись два автомобиля, один из водителей доставлен в больницу

 
ДТП в окрестностях Выхну
ДТП в окрестностях Выхну
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В Вильяндимаа неподалеку от Выхма произошло серьезное ДТП.

Сегодня около 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Renault и Škoda в деревне Пааксима рядом с Выхма в волости Пыхья Сакала. Авария произошла на 19-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа.

Одну из женщин, которая была за рулем автомобиля, на машине скорой помощи доставили в больницу.

Из-за аварии движение в направлении Вильянди на данный момент частично перекрыто. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, выясняются.

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