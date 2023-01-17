ФОТО | Возле Выхма столкнулись два автомобиля, один из водителей доставлен в больницу

Сегодня около 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей Renault и Škoda в деревне Пааксима рядом с Выхма в волости Пыхья Сакала. Авария произошла на 19-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа.