Электронная запись, очереди к специалистам 5 месяцев, беременность - не болезнь. Беженцы ищут отличия здравоохранения Эстонии и Украины
Военные беженцы получают медицинскую помощь в Эстонии наравне с другими жителями страны. Многие из украинцев уже столкнулись с вопросами, связанными со здоровьем. RusDelfi решил узнать, какие различия в медицине отмечают те, кто приехал в Эстонию.
„Можно поехать по „скорой“. Но есть нюансы“
По мнению Виктории Ковалевской из Мариуполя, отличия в медицине Эстонии и Украины есть. „Но незначительные, на мой взгляд, — размышляет беженка. — В Украине, а именно в моем городе, не было возможности записаться к врачу онлайн. Вернее, она только-только стала появляться перед войной. До этого нужно было дозвониться в регистратуру поликлиники. Сделать это было крайне сложно, нужно было звонить с 7.30-8.00, так как потом могло не остаться талонов, чтобы там тебя записали на прием к нужному специалисту. Но это если тебе нужно на сегодня-завтра. Если было не к спеху, то с этим проблем не было“.