Новости Эстонии
18.01.2023, 07:01

Электронная запись, очереди к специалистам 5 месяцев, беременность - не болезнь. Беженцы ищут отличия здравоохранения Эстонии и Украины

 
Семейный врач
Семейный врач
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Военные беженцы получают медицинскую помощь в Эстонии наравне с другими жителями страны. Многие из украинцев уже столкнулись с вопросами, связанными со здоровьем. RusDelfi решил узнать, какие различия в медицине отмечают те, кто приехал в Эстонию.

„Можно поехать по „скорой“. Но есть нюансы“

По мнению Виктории Ковалевской из Мариуполя, отличия в медицине Эстонии и Украины есть. „Но незначительные, на мой взгляд, — размышляет беженка. — В Украине, а именно в моем городе, не было возможности записаться к врачу онлайн. Вернее, она только-только стала появляться перед войной. До этого нужно было дозвониться в регистратуру поликлиники. Сделать это было крайне сложно, нужно было звонить с 7.30-8.00, так как потом могло не остаться талонов, чтобы там тебя записали на прием к нужному специалисту. Но это если тебе нужно на сегодня-завтра. Если было не к спеху, то с этим проблем не было“.

В Эстонии электронная система Виктории нравится больше. „Ты можешь напрямую, без посредников, записаться к специалистам. Но если есть свободные места. А вот с этим порой проблемка, — отмечает украинка. — Если специалист вдруг понадобился срочно, а мест порой нет на три, а то и на пять месяцев вперед, то что делать больному и нуждающемуся в срочной помощи человеку?“.

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