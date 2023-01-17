В Эстонии четыре самоуправления, стоимость земли которых превышает миллиард евро: смотрите, сколько сейчас стоит земля под вашей недвижимостью!(6)
С результатами плановой оценки земель Земельного департамента 2022 года теперь можно ознакомиться с точностью до муниципалитета. В четырех самоуправлениях стоимость земли превышает один миллиард евро, пишет Delfi Ärileht.
На лидирующих позициях находится город Таллинн, земля которого стоит 12,5 млрд евро. За ним следуют город Тарту, земля которого стоит 1,9 миллиарда евро, а также город Пярну и волость Виймси, земля каждого из которых стоит 1,1 миллиарда евро.
По сравнению с предыдущей плановой оценкой земель, которая проводилась в 2001 году, наибольший рост стоимости земель самоуправлений произошел вокруг Таллинна и Тарту, где на месте бывших полей появились земли под застройку, а деятельность по развитию велась более активно. Восемь из десяти крупнейших самоуправлений (в которых стоимость земли увеличилась более чем в 15 раз) находятся либо в Харьюмаа, либо в Тартумаа (волость Луунья, город Кейла, волость Камбья, волость Кийли, волость Саку, волость Раэ, волость Ныо, волость Кастре). Кроме них, в большей степени увеличилась стоимость в регионах Кихну и Рухну (соответственно в 36,4 и 18,9 раза), где во время предыдущей оценки общая стоимость земли была самой низкой.
Ознакомиться с результатами регулярной оценки земель муниципалитетов в 2022 году можно ЗДЕСЬ.
В обзоре можно просмотреть общую стоимость муниципалитетов и поселений в результате плановой оценки 2022 года и сравнить ее с результатами 2001 года. Там также видно распределение общей стоимости между тремя налогооблагаемыми группами. Данные можно скачать в виде сводной таблицы.
Земельный департамент скорректировал результаты очередной оценки земли, опубликованные в октябре 2022 года. Наиболее масштабным было исправление ошибки при передаче данных о земельных участках, в ходе которой стоимость 6,8% кадастровых единиц Эстонии изменилась более чем на 1000 евро. Совокупный результат оценки не изменился – общая стоимость земель Эстонии составила 32,5 млрд евро как по исходным данным, так и после корректировки.
Стоимость каждого участка земли можно посмотреть на minu.kataster.ee, выполнив поиск интересующей кадастровой единицы по адресу или кадастровому коду и открыв „Информация о стоимости земли“. При регулярной оценке земли оценивалась только земля, расположенные на ней лесные угодья и постройки не оценивались.
Подробнее о регулярной оценке земель читайте на сайте земельного департамента.