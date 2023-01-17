В Эстонии четыре самоуправления, стоимость земли которых превышает миллиард евро: смотрите, сколько сейчас стоит земля под вашей недвижимостью!

На лидирующих позициях находится город Таллинн, земля которого стоит 12,5 млрд евро. За ним следуют город Тарту, земля которого стоит 1,9 миллиарда евро, а также город Пярну и волость Виймси, земля каждого из которых стоит 1,1 миллиарда евро.

По сравнению с предыдущей плановой оценкой земель, которая проводилась в 2001 году, наибольший рост стоимости земель самоуправлений произошел вокруг Таллинна и Тарту, где на месте бывших полей появились земли под застройку, а деятельность по развитию велась более активно. Восемь из десяти крупнейших самоуправлений (в которых стоимость земли увеличилась более чем в 15 раз) находятся либо в Харьюмаа, либо в Тартумаа (волость Луунья, город Кейла, волость Камбья, волость Кийли, волость Саку, волость Раэ, волость Ныо, волость Кастре). Кроме них, в большей степени увеличилась стоимость в регионах Кихну и Рухну (соответственно в 36,4 и 18,9 раза), где во время предыдущей оценки общая стоимость земли была самой низкой.

Ознакомиться с результатами регулярной оценки земель муниципалитетов в 2022 году можно ЗДЕСЬ.

В обзоре можно просмотреть общую стоимость муниципалитетов и поселений в результате плановой оценки 2022 года и сравнить ее с результатами 2001 года. Там также видно распределение общей стоимости между тремя налогооблагаемыми группами. Данные можно скачать в виде сводной таблицы.

Земельный департамент скорректировал результаты очередной оценки земли, опубликованные в октябре 2022 года. Наиболее масштабным было исправление ошибки при передаче данных о земельных участках, в ходе которой стоимость 6,8% кадастровых единиц Эстонии изменилась более чем на 1000 евро. Совокупный результат оценки не изменился – общая стоимость земель Эстонии составила 32,5 млрд евро как по исходным данным, так и после корректировки.