Заявлял ли венгерский премьер Виктор Орбан о выходе страны из Евросоюза?

Официальный Будапешт, в свою очередь, недоволен принципом верховенства европейского права над национальным. В 2021 году венгерские власти вслед за польскими коллегами даже подали иск в Суд ЕС — по их мнению, механизм урезания выплат из бюджета Евросоюза незаконен. В феврале 2022 года венгерский премьер-министр даже намекнул на возможность выхода Венгрии из объединения, если к стране не будут проявлять „терпимость“. Спустя несколько дней Суд ЕС отклонил иск Будапешта и Варшавы, посчитав, что европейские власти могут сокращать финансирование стран, нарушающих стандарты верховенства права.

Действительно, отношения органов власти Евросоюза с руководством Венгрии в лице премьер-министра Виктора Орбана складываются непросто. Причиной тому не столько широко освещаемые в СМИ различия в отношении к правам ЛГБТ и „традиционным ценностям“, но более широкий круг вопросов. В сентябре депутаты Европарламента объявили , что Венгрию больше нельзя считать полноценной демократией — по их мнению, власти этой страны не первый год подавляют независимость судебной системы, закрывают глаза на коррупцию и конфликты интересов у чиновников, ограничивают деятельность независимых СМИ, свободу вероисповедания и права различных меньшинств. Руководство ЕС регулярно грозит заморозить финансовую помощь Венгрии из-за отхода правительства Орбана от основных европейских принципов, и в конце прошлого года Брюссель даже пошёл на этот шаг.

31 декабря Виктор Орбан поздравил своих сограждан с наступающим Новым годом. Но сделал это не с телеэкранов и не в виде речи, а просто разместил в соцсетях двухминутную нарезку позитивных кадров со своим участием за уходящий год. С традиционным телеобращением же выступила президент страны и коллега Орбана по партии „Фидес“ Каталин Новак. В своей речи она никак не упомянула ЕС, сделав акцент на том, как важны сплочённость и готовность помочь, в том числе в отношении украинских беженцев.

Если проследить за хронологией распространения новости о выходе Венгрии из ЕС, то можно обнаружить, что первой она появилась 1 января ровно в 4 утра по московскому времени на сайте и в Telegram-канале русскоязычного сатирического информагентства „Панорама“. И только потом уже разошлась по другим, более серьёзным ресурсам, чьи администраторы, по-видимому, не обратили внимания на сатирический характер новости. Что, впрочем, случается далеко не впервые.

Добавим, что это не единственная новогодняя дезинформация, в которой Венгрия противопоставляется Европейскому союзу. Так, в январе 2023 года некоторые российские СМИ сообщили о том, что это государство запретило пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, хотя такое решение было принято ещё летом 2021-го (тогда Будапешт подвергся критике со стороны 13 стран ЕС). Более того, в публикациях, рассказывающих о законе полуторагодовой давности как о свежем, были использованы цитаты из октябрьского интервью Орбана журналу Cicero в качестве актуального комментария. Особенно новость разошлась в Telegram — некоторые публикации набрали 123 000, 165 000 и даже 269 000 просмотров.

Итог: Сатирические новости