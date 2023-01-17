Может, это ваши деньги? В Тарту два раза кто-то терял крупные суммы, полиция ищет владельцев

Вечером 10 января на заправочной станции Olerex на улице Выру в Тарту была обнаружена крупная сумма наличными, сообщает полиция.

Всего через два дня вечером по адресу Калда теэ 20 также была найдена большая сумма наличными.

Полиция благодарит добросовестных граждан, передавших деньги в отделение, как того требует закон в случае с ценными находками. Тех, кто потерял деньги, просят связаться с полицией по телефону 730 8745 или 730 8760.