Фигурист Костомаров остается в медикаментозной коме

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке, пишет Sportmail.

„Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации, — сказал Ставиский. — Роман — сильный человек, у него сильный организм. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет“.

„Иногда приходится читать новости из „проверенных источников“ о „резком ухудшении“ его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких, — отметил Ставиский. — Мы с Ромой еще покатаемся“.

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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