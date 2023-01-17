ФОТО | Полиция ищет пропавшую 28-летнюю женщину. Ее жизнь может быть в опасности

Сегодня днем ​​родственники сообщили, что уже неделю не могут связаться с 28-летней Маарьей. Были предприняты попытки найти молодую женщину как по телефону, так и в ее доме на улице Вяйке Каар в Тарту. К сожалению, телефон Маарьи отключен с прошлого вторника, нет ее и дома. Поскольку состояние здоровья молодой женщины требует ежедневного приема лекарств, а их у нее, вероятно, с собой нет, ее жизни может угрожать опасность.