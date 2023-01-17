ФОТО | Полиция ищет пропавшую 28-летнюю женщину. Ее жизнь может быть в опасности
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 28-летней Маарьи, с которой родственники в последний раз контактировали неделю назад.
Сегодня днем родственники сообщили, что уже неделю не могут связаться с 28-летней Маарьей. Были предприняты попытки найти молодую женщину как по телефону, так и в ее доме на улице Вяйке Каар в Тарту. К сожалению, телефон Маарьи отключен с прошлого вторника, нет ее и дома. Поскольку состояние здоровья молодой женщины требует ежедневного приема лекарств, а их у нее, вероятно, с собой нет, ее жизни может угрожать опасность.
Маарья высокая, около 185 см, худощавого телосложения. У нее короткие волосы тонированные розовым и серые глаза. У женщины проблемы с речью.
Когда она вышла из дома, возможно, она была одета в пиджак в бело-голубую полоску и черные ботинки.
Если кто-то видел женщину, изображенную на фото, в течение прошлой недели или знает о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по номеру центра тревоги 112.