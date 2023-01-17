Менеджеру тартуского хк „Вялк“ запретили до конца лета участвовать в любых мероприятиях Эстонского хоккейного союза за нападение на судью

Заработал бан и игрок „Вялк 494“ Анатолий Яковлев. Запрет на участие в соревнованиях, организованных Эстонским хоккейным союзом, в любой роли, связанной с деятельностью команды, тренеров, вспомогательного персонала или игроков, будет действовать до 31 августа 2024 года. Во время запрета А. Яковлеву не разрешается находиться в раздевалках клубов, на скамейке для переодевания или в любом другом месте, связанном с соревнованиями. А. Яковлев также не пожелал давать письменные объяснения по поводу случившего инцидента во время игры между командами „Вялк 494“ и „Пантер“ 11 декабря 2022 года, когда игрок в знак протеста против назначенного ему пенальти ударил арбитра Максима Тооде, а также линейного судью Савву Азарова. Это является нарушением пункта 40.2 правил Международной федерации хоккея. Решение.