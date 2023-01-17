Менеджеру тартуского хк „Вялк“ запретили до конца лета участвовать в любых мероприятиях Эстонского хоккейного союза за нападение на судью
Свои первые в 2023 году решения вынесла Дисциплинарная комиссия Эстонского хоккейного союза (ДК ЭХС) — оба касаются тартуского хоккейного клуба „Вялк 494“. Наказания получили менеджер команды Олег Литвяков и игрок команды Анатолий Яковлев, сообщает „Секундомер“.
На основании представленных документов, Дисциплинарная комиссия ЭХС запретила менеджеру тартуского ХК „Вялк 494“ Олегу Литвякову до 31 августа 2023 года участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой Эстонского хоккейного союза. Менеджеру запрещено участвовать в соревнованиях в любой роли, связанной с деятельностью команды, тренеров, вспомогательного персонала или игроков. Также в период действия запрета О. Литвякову не разрешается находиться в раздевалках клубов, на скамейке для переодевания или в любом другом месте, связанном с соревнованиями, недоступном для публики.
Согласно опубликованному на сайте ЭХС решению Дисциплинарной комиссии от 5 января 2023, члены комиссии оценили действия менеджера ХК „Вялк 494“ О. Литвякова после игры между командами „Вялк 494“ (Тарту) и „Виру Спутник“ (Кохтла-Ярве). Игра проходила 23 октября 2022 года. „Сразу после игры к главному судье матча Тойво Тилку, беседовавшему с другим игроком тартуского клуба, подошел О. Литвяков и ударил стоявшего рядом рефери Юрия Тимофеева. Таким образом, был нарушен пункт 40.3 правил Международной федерации хоккея. Также О. Литвяков отказался предоставлять комиссии письменные объяснения своего поступка“, — говорится в решении Дисциплинарной комиссии. Решение.
В настоящее время данным инцидентом занимается также полиция, поскольку хоккейный рефери Ю. Тимофеев, который, к слову сказать, сам является сотрудником полиции, подал в правоохранительные органы соответствующее заявление. В пресс-отделе Департамента полиции и погранохраны подтвердили факт регистрации инцидента 23 октября 2022 года. „Патруль прибыл на вызов около 19 часов. Поскольку причиной вызова была драка и нанесение телесных повреждений, полиция на месте начала производство о проступке. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе производства“, — сообщается в ответе пресс-службы.
RusDelfi связались с Олегом Литвяковым, который ситуацию комментировать оказался: „Я не хочу комментировать ситуацию, скажу только одно, у нас очень плохое судейство“.
Заработал бан и игрок „Вялк 494“ Анатолий Яковлев. Запрет на участие в соревнованиях, организованных Эстонским хоккейным союзом, в любой роли, связанной с деятельностью команды, тренеров, вспомогательного персонала или игроков, будет действовать до 31 августа 2024 года. Во время запрета А. Яковлеву не разрешается находиться в раздевалках клубов, на скамейке для переодевания или в любом другом месте, связанном с соревнованиями. А. Яковлев также не пожелал давать письменные объяснения по поводу случившего инцидента во время игры между командами „Вялк 494“ и „Пантер“ 11 декабря 2022 года, когда игрок в знак протеста против назначенного ему пенальти ударил арбитра Максима Тооде, а также линейного судью Савву Азарова. Это является нарушением пункта 40.2 правил Международной федерации хоккея. Решение.