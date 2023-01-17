Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск этим летом завершит свою службу в Киеве

По словам советника по связям с общественностью Министерства иностранных дел Таави Аудо, обычный срок полномочий посла истекает через четыре года.

По словам Каймо Кууска, на его службу в Киеве пришлось напряженное время. „Украина уже была в состоянии войны, когда я приехал туда с семьей и начал работать послом“, — отметил дипломат, но уточнил, что линия фронта тогда находилась в 700 километрах.

„Масштабная война изменила не только Украину и деятельность эстонского посольства, но и весь мир“, — сказал Кууск.

До службы в Киеве Кууск долгое время был заместителем генерального директора Департамента внешней разведки. В общей сложности он проработал в департаменте 21 год.