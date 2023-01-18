Новости Эстонии
18.01.2023, 07:20

Наводнения, подобные латвийскому, возможны и в Эстонии

 
Наводнение в Екабпилсе
Наводнение в Екабпилсе
ФОТО: AFP | Scanpix

По словам эксперта Агентства окружающей среды, сильные дожди и быстрое таяние снега могут привести в Эстонии к наводнениям, как в Екабпилсе.

На прошлой неделе на латвийский город Екабпилс обрушились сильные наводнения из-за того, что уровень воды в реке Даугава поднялся до опасной отметки, а защищающая город дамба грозила не справиться со стихией. По состоянию на вчерашний день ситуация в Екабпилсе была по-прежнему напряженной, а уровень воды в Даугаве высоким, но лед остался на месте. К настоящему времени уровень воды начал медленно снижаться.


По словам руководителя отдела гидрологии Агентства окружающей среды Яны Пылднурк, подобные наводнения не исключены и в Эстонии.

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