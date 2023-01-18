Наводнения, подобные латвийскому, возможны и в Эстонии

На прошлой неделе на латвийский город Екабпилс обрушились сильные наводнения из-за того, что уровень воды в реке Даугава поднялся до опасной отметки, а защищающая город дамба грозила не справиться со стихией. По состоянию на вчерашний день ситуация в Екабпилсе была по-прежнему напряженной, а уровень воды в Даугаве высоким, но лед остался на месте. К настоящему времени уровень воды начал медленно снижаться.