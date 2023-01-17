МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: не надо пытаться делать в Эстонии как в России

В полемику между россиянами, которые уехали за границу после начала войны с Украиной и остающимися на родине, вступил находящийся в Вильнюсе политик Владимир Милов. Он справедливо замечает, что у уехавших есть множество проблем на новом месте жительства – это бытовые проблемы, невозможность видеться с родственниками, оставшимися в России, рисками высылки и многое другое. Я и сам приехал в Эстонию не в отпуск, как это бывало раньше и столкнулся с множеством разных интересных ситуаций, поэтому, хочу поделиться личным опытом первых месяцев жизни в Таллинне и сказать всем, кто уехал: главное, что вам нужно - определиться со своим внутренним статусом и понять новое общество, не пытаясь ничего переделывать. Тогда вам будет намного легче жить.