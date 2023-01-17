Мнение
17.01.2023, 13:50

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: не надо пытаться делать в Эстонии как в России

 
Местные русские не забитые жизнью, как их соплеменники в отечестве
Сергей Ковальченко
журналист
Ursula von der Leyen Kreenholmis 10.10.2022
Ursula von der Leyen Kreenholmis 10.10.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Я хочу сказать всем, кто уехал: главное, что вам нужно - определиться со своим внутренним статусом и понять новое общество, не пытаясь ничего переделывать, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

В полемику между россиянами, которые уехали за границу после начала войны с Украиной и остающимися на родине, вступил находящийся в Вильнюсе политик Владимир Милов. Он справедливо замечает, что у уехавших есть множество проблем на новом месте жительства – это бытовые проблемы, невозможность видеться с родственниками, оставшимися в России, рисками высылки и многое другое. Я и сам приехал в Эстонию не в отпуск, как это бывало раньше и столкнулся с множеством разных интересных ситуаций, поэтому, хочу поделиться личным опытом первых месяцев жизни в Таллинне и сказать всем, кто уехал: главное, что вам нужно - определиться со своим внутренним статусом и понять новое общество, не пытаясь ничего переделывать. Тогда вам будет намного легче жить.

„Да, здесь менты (устоявшееся название полицейских в России) по утрам не ломятся в дверь, но есть много других проблем, которые вам там и не снились. Могу перечислить, очень длинный список - начиная с того что вы не можете видеть родственников, оставшихся в России, и очень сложно что-то сделать с оставшимся там имуществом, а новое здесь с неба не падает, а также у подавляющего большинства людей сроки пребывания конечны, и они находятся под постоянным риском высылки“, - пишет Владимир Милов.

RusDelfi
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