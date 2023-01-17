Канепи вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии, Контавейт стартовала с уверенной победы

В первом раунде Кайя Канепи (WTA, 29-е место) играла с Кимберли Биррелл (WTA, 167-е место). Игра, начавшаяся в 2 часа по эстонскому времени (11:00 по местному времени), проходила при температуре выше 30 градусов, и по ходу игры условия становились все более жесткими. Помимо палящего солнца, теннисисткам также мешал ветер.

Первый сет проходил под диктовку Канепи, которая выиграла со счётом 6:3. Во втором сете Канепи выигрывала 5:4 и была близка к итоговой победе, но в итоге позволила 24-летней австралийке, которая родилась в Дюссельдорфе, прервать свою подачу, сравнять счет и выиграть тай брейк 6:7 (4).

Третий сет оказался полностью за хозяйкой турнира, которая одержала уверенную победу 1:6. Канепи потерпела поражение от 167-й ракетке мира, австралийке Кимберли Бирелл со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

Анетт Контавейт (WTA, 19-е место) играла с австрийкой Юлией Грабер (WTA, 85-е место) в первом раунде. Матч, начавшийся около 4:50 по эстонскому времени, был остановлен при счете 1:1 в первом сете из-за жары (+37 градусов). Игра возобновилась в 8 утра по нашему времени.

Игра была равной до счета 2:2. Затем Контавейт дважды подряд сорвала подачу соперницы и обеспечила победу в первом сете 6:2. Во втором сете Анетт повела со счетом 4:0 после двух быстрых брейков. Грабер не сдавалась и сделала счет 5:3, но победа во втором сете осталась за Анетт 6:3. Контавейт уверенно обыграла 85-ю ракетку мира, австрийку Юлию Грабер - 6:2, 6:3.

Во втором круге турнира в Австралии Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между Майар Шериф (WTA 54) из Египта и Магдой Линетт (WTA 45) из Польши.