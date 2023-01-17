„Я находил только умерших“. Истории жителей дома, разрушенного российской ракетой в Днепре

Пока ветеран включал телевизор и заваривал чай, в России - по данным ВСУ, из Курской области - поднялся в воздух самолет-бомбардировщик Ту-22. Он выпустил одну из пяти крылатых ракет Х-22, которыми Россия атаковала в тот день Украину. Ракета весом под тысячу килограмм пролетела около 450 километров и ударила в девятиэтажный дом в жилмассиве „Победа“. Как позже сказали в ВСУ, у ПВО Украины нет зенитных комплексов, которыми можно сбить такую воздушную цель.

14 января в домах было много народа - суббота, выходной. Дома был и 89-летний ветеран Второй мировой, дед жителя Днепра Евгения Галича. С ним жила его дочь, мать его троих внуков, один из которых сейчас служит на фронте. В субботу днем она вышла по делам.

Он и сейчас считается одним из лучших в Днепре: зеленый, просторный, до центра на машине десять минут, рядом - река и новый сквер с фонтанами и лазерным световым шоу по вечерам. Застроена „Победа“ домами в 9, 12 и 16 этажей. В типовой девятиэтажке - 16 подъездов и около 1700 жителей. Главные улицы - прос­пект Героев, бульвар Славы, набережная Победы. Все названы так в честь победы во Второй мировой войне над фашистской Германией.

Слышна была сирена и в жилмассиве „Победа“. Этот район Днепра построили пятьдесят лет назад, отвоевав землю у болот. В 1983 архитекторы, спроектировавшие „Победу“, получили Государственную премию Советского Союза, а сам район занесли в памятники архитектуры союзного значения.

Тревога звучала и над городским „Парком ракет“, где стоят макеты первых советских баллистических ракет. Их собирали на заводах в Днепре. Закрытый для посещения иностранцами до 90-х годов, он был одним из главных городов оборонной, военной и космической промышленности СССР.

Ближе к обеду председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал журналистам, что ПВО уже сбило несколько ракет. „Категорически прошу не выкладывать до завершения воздушной тревоги любые кадры работы ПВО или не дай Бог прилет, - обратился Лукашук к местным жителям. - Днепропетровщина - прифронтовая область. Оккупанты продолжают искать наши системы противовоздушной обороны и будут пытаться поразить при любом условии. ПВО - это безопасность и жизнь наших людей“.

Поэтому около 16:15 в доме почти 90-летнего ветерана Великой отечественной раздался оглушительный взрыв.

Очнулся он в больнице - с ранами рук и головы. Внук Галича сфотографировал его окровавленное лицо и выложил в соцсети: „Это мой дедушка, которому почти 90 лет, пережил войну, а сейчас он должен на себе проживать это еще раз. Пусть люди видят и знают, что даже враг не заслуживает той боли, которую переживают на себе обычные пенсионеры“.

Спустя сутки врачи назвали состояние ветерана стабильным, но оставили в больнице под присмотром. Квартира деда оказалось полностью разрушенной, и внук объявил сбор средств на новое жилье для него и матери.

Тренер по боксу

Ракета уничтожила целый подъезд, сверху донизу, 72 квартиры, в которых были прописаны почти 200 человек. Фото одной из них - оранжевая кухня, яблоки на столе, одной стены нет - облетело весь мир. В квартире жил заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский с семьей. „Отличный мужик Михаил Михайлович Кореновский. Человек-легенда, воспитавший много хороших спортсменов, чемпионов…“ - написали в телеграм-канале „Днепр областной“. В субботу после утренних соревнований тренер поднялся в квартиру, семья ждала во дворе. Через 15 минут без отца остались две девочки, без мужа - жена. Возвращаться им теперь не только не к кому, но и некуда - квартира уничтожена.

Вместе с детьми Кореновского у дома стояли двое других школьников - 14-летняя Каролина и 9-летний Максим. Полгода назад их родители Ирина и Максим Шевчук собрали детей и переехали в Днепр из области, спасаясь от постоянных обстрелов. Квартиру сняли в жилмассиве Победа. В субботу после трех все четверо собирались гулять, и дети ждали отца с матерью на улице. Не дождались.

Таких людей в субботу после обеда перед девятиэтажкой стояло много. Были слышен вой матерей, проклятия с криками „Это русня!“, плач детей. Там стояла одна из соседок Кореновского, мать-одиночка. В обед она вышла гулять с четырехмесячным ребенком. После взрыва у них осталась коляска и пуховик.