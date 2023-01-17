Eesti Energia продолжает настаивать на повышении стоимости универсальной услуги

В конце сентября 2022 года Департамент конкуренции временно установил тариф универсальной услуги электроснабжения на уровне 15,4 цента за киловатт-час (без налога с оборота), в то время как Enefit Power хотела зафиксировать цену на уровне 18,18 цента, чтобы покрывать производственные расходы. С тех пор предприятие и антимонопольное ведомство продолжают вести переговоры о согласовании окончательного тарифа.

По словам главы Enefit Power Андреса Вайнола, поправки в Закон о рынке электроэнергии обязывают Enefit Power оказывать универсальную услугу электроснабжения, объем которой в этом году составит 4,2 тераватт-часа. В прошлом году в Эстонии было выработано 7,5 тераватт-часов электроэнергии, из которых 5,2 тераватт-часа пришлось на долю Enefit Power. В 2022 году уровень цен позволял предприятию задействовать все семь своих энергоблоков, однако в последнее время из-за теплой и ветреной погоды на рынок могут выходить лишь три самых эффективных энергоблока.