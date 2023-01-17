ВИДЕО | В Таллинне участились случаи порчи трамваев граффити. За помощь в поимке вандалов обещают вознаграждение

По словам руководителя отдела внутреннего контроля и безопасности TLT Тармо Лая, в последнее время участились случаи вандализма и порчи трамваев граффити, что наносит большой ущерб предприятию. „Можно сказать, что предполагаемый ущерб от чистки и ремонта транспортных средств, организации невыполненных перевозок и так далее составляет около 70 000 евро в год. Для нас это также означает пустую трату времени и ресурсов, потому что общественный транспорт, подвергшийся вандализму, в этот момент снимается с линии и отправляется на чистку, а в более серьезных случаях — на ремонт“, — пояснил Тармо Лай, руководитель отдела внутреннего контроля и безопасности TLT, добавив, что хотя граффити может показаться нарушением общественного порядка более простого характера, но оно влечет за собой значительные финансовые потери, а также, в результате страдают пользователи общественного транспорта.

„Вместо подверженного акту вандализма трамвая, автобуса или троллейбуса нужно срочно организовать резервный транспорт на линию. В то же время другие пассажиры ждут общественный транспорт на остановке, и их негодование оправдано, если он не прибывает вовремя. Кроме того, как налогоплательщики, мы оплачиваем стоимость таких подвигов из нашего общего кармана“, — пояснил Тармо Лай.

Предприятие Tallinna Linnatransport призывает всех, кто заметит подозрительную активность в общественном транспорте или рядом с ним, немедленно сообщить об этом водителю общественного транспорта или в полицию. „Поскольку нанесение порчи трамваев в последнее время стало особенно большой проблемой, мы решили выплатить вознаграждение в размере 1500 евро тому, кто даст информацию, которая приведет к поимке нарушителей. Никто из нас не ведет себя так в собственном доме, поэтому мы не можем терпеть такое поведение по отношению как местам общественного пользования в целом, так и общественному транспорту в частности“, — сказал Тармо Лай.