Военный дневник
16.01.2023, 21:54

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (327-й день) | Число погибших от ракетного удара в Днепре выросло до 40. В Госдуме РФ предложили ответить ядерным ударом на поставки Украине танков

 
Украинский солдат
Украинский солдат
ФОТО: facebook | Вооруженные силы Украины

Подводим итоги 327-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 40 человек, поиск людей под завалами продолжается. СБУ назвала имена российских военных, причастных к ракетному обстрелу Днепра. Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по жилым домам, а трагедия в Днепре могла стать „следствием действия контрракеты“.

  • В выходные на участках фронта в Донбассе в районе Бахмута и Кременной продолжались ожесточенные бои, ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, считает британская разведка

  • Россия в ближайшие шесть месяцев постарается перехватить инициативу и готовится к „решительным стратегическим действиям“, чтобы положить конец контрнаступательным успехам Украины, считают эксперты ISW.

  • Разграбление украинских музеев российскими военными стало крупнейшим хищением предметов искусства со времен Второй мировой войны, пишет New York Times.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в своем воскресном вечернем видеообращении перешел с украинского на русский и призвал россиян не молчать и осудить агрессию против Украины

  • Власти Великобритании заявили о намерении поставить в Украину танки Challenger 2. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, заявил, что Россия готовит новое наступление в Украине, и поэтому Великобритания отправит Киеву таки Challenger 2 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. В Госдуме РФ предложили ответить ядерным ударом на поставки танков Украине. После решения Великобритании и Польши поставлять Украине современные западные танки депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил использовать ядерное оружие.

  • В Кремле заявили об отсутствии конфликта между Минобороны РФ и ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин сказал, что „не видит повода не доверять“ этому заявлению.

  • В Севастополе сбиты десять беспилотников, утверждает губернатор аннексированного города.

  • СБУ возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

  • В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации.

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