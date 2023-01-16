ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (327-й день) | Число погибших от ракетного удара в Днепре выросло до 40. В Госдуме РФ предложили ответить ядерным ударом на поставки Украине танков

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 40 человек, поиск людей под завалами продолжается. СБУ назвала имена российских военных, причастных к ракетному обстрелу Днепра. Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по жилым домам, а трагедия в Днепре могла стать „следствием действия контрракеты“.

В выходные на участках фронта в Донбассе в районе Бахмута и Кременной продолжались ожесточенные бои, ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, считает британская разведка

Россия в ближайшие шесть месяцев постарается перехватить инициативу и готовится к „решительным стратегическим действиям“, чтобы положить конец контрнаступательным успехам Украины, считают эксперты ISW.

Разграбление украинских музеев российскими военными стало крупнейшим хищением предметов искусства со времен Второй мировой войны, пишет New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем воскресном вечернем видеообращении перешел с украинского на русский и призвал россиян не молчать и осудить агрессию против Украины

Власти Великобритании заявили о намерении поставить в Украину танки Challenger 2. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, заявил, что Россия готовит новое наступление в Украине, и поэтому Великобритания отправит Киеву таки Challenger 2 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. В Госдуме РФ предложили ответить ядерным ударом на поставки танков Украине. После решения Великобритании и Польши поставлять Украине современные западные танки депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил использовать ядерное оружие.

В Кремле заявили об отсутствии конфликта между Минобороны РФ и ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин сказал, что „не видит повода не доверять“ этому заявлению.

В Севастополе сбиты десять беспилотников, утверждает губернатор аннексированного города.

СБУ возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.