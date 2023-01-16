ФОТО | На Открытом чемпионате Австралии разразился скандал: во время игры украинки на трибунах появился российский флаг

Скандальный инцидент произошел на Открытом чемпионате Австралии по теннису, когда во время матча первого круга между украинкой Екатериной Байндль (WTA, 95-е место) и россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA, 110-е место) на трибунах был поднят российский флаг.