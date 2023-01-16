16.01.2023, 21:06
ФОТО | На Открытом чемпионате Австралии разразился скандал: во время игры украинки на трибунах появился российский флаг
ФОТО: | Scanpix
Скандальный инцидент произошел на Открытом чемпионате Австралии по теннису, когда во время матча первого круга между украинкой Екатериной Байндль (WTA, 95-е место) и россиянкой Камиллой Рахимовой (WTA, 110-е место) на трибунах был поднят российский флаг.
На скандальный инцидент оперативно отреагировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, пишет sport24.ua.
Я решительно осуждаю публичное демонстрирование российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику „нейтрального флага“, – написал Мирошниченко в своем Twitter.
Байндль обыграла в этом матче Рахимову со счетом 7:5, 6:7, 6:1.