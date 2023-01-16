Правда ли, что женщина, стоявшая рядом с Путиным во время новогоднего обращения, — статистка, сопровождающая его много лет?

Этому есть и разумные объяснения. Мероприятия, как утверждает сайт Кремля , проходили в один и тот же день. Возможно, это было не 31 декабря, так как новогодние поздравления часто записываются заранее, но установить это затруднительно. На видео награждения военнослужащих женщину представляют как капитана медицинской службы Анну Сидоренко. Совпадают на двух видео и знаки различия: у обеих женщин капитанские погоны. Позже о том же писала и „ Комсомольская правда ».

Среди этих семи женщин есть и похожие друг на друга, и совсем непохожие. Большинство из них (кроме продавщиц мороженого) обладают схожим типом лица: высокие скулы, квадратный подбородок. Но наблюдения могут быть обманчивы, поэтому стоит довериться программам, которые распознают лица.

Образы загадочной блондинки встречаются в СМИ в разных сочетаниях, но все они так или иначе пересекаются между собой. Поэтому для начала необходима классификация упомянутых женщин.

О том, что светловолосая женщина рядом с Путиным уже появлялась в самых разных ролях, написали многие СМИ. Например, ещё днём 31 декабря 2022 года издание „ Сибирь. Реалии » обратило внимание своих читателей в Facebook, что эта же женщина в 2016 года была среди рыбаков, встречавшихся с Путиным, а в 2017-м стояла рядом с президентом на церковной службе. Украинское издание ТСН провело ту же аналогию, добавив, что на авиасалоне МАКС Путин в разные годы покупал мороженое у одной и той же продавщицы — тоже светловолосой. Такие предположения делались и раньше: так, политик Максим Кац в 2018 году уверял в Twitter, что рыбачка, верующая и рабочая из Уфы — один и тот же человек.

Если и дальше тестировать фотографии в сервисе распознавания лиц, обнаружится второе совпадение — между рыбачкой с озера Ильмень и женщиной на рождественской службе.

Это, впрочем, тоже не было государственной тайной. 7 января 2017 года „Первый канал“ выпустил репортаж о встрече Путина на службе с теми самыми рыбаками. Что логично, так как озеро Ильмень и Свято-Юрьев монастырь расположены не так далеко друг от друга. Как и в первом случае, известно и имя этой женщины. Её зовут Лариса Борисовна Сергухина, сейчас она представляет „Единую Россию“ в Новгородской областной думе.

Третье парное совпадение — продавщица мороженого на авиасалоне МАКС. На всех видео, как 2017, так и 2019 года, она снята вполоборота, её глаза полностью не видны. Но совпадений с предыдущими женщинами не найдено. Внешне кажется, что продавщица одна и та же, что впоследствии подтвердила она сама в эфире НТВ. Её представили как Екатерину Сафронову, она же пояснила, что работает на МАКСе менеджером по организации торговли. По фотографии также можно найти в соцсетях данные о её школе и вузе, а также вычислить год рождения.

Наконец, седьмая женщина, стоявшая напротив Путина в цехе Уфимского моторостроительного производственного объединения, пока остаётся загадкой. Её фотография не совпадает с фото перечисленных женщин, единственные доступные изображения — лишь с той самой встречи.

Итак, совпадения есть, но можно сделать вывод, что речь идёт о разных женщинах. Одна — предположительно, капитан Анна Сидоренко, появившаяся на двух предновогодних мероприятиях. Вторая — Лариса Сергухина, работник агропромышленного сектора, а ныне депутат, встретившаяся с Путиным сначала на озере, потом на церковной службе в Новгороде. Третья — продавщица мороженого, у которой Путин дважды покупал вафельные стаканчики в 2017 и 2019 годах. И четвёртая — женщина на уфимском заводе. Поэтому утверждение, что всё это одна и та же актриса или одна и та же сотрудница ФСО, — неверно.

Итог: Неправда