В прокат выходит документальный фильм о столетии конного спорта в Эстонии

Полнометражный фильм рассказывает эмоциональную историю эстонского конного спорта, в которой сочетались разные политические режимы, разные стили верховой езды, люди, лошади и крупные соревнования. По словам генерального секретаря Эстонского союза конного спорта Рийны Пилл, было принято решение о создании документального фильма по случаю столетия союза, исходя из желания познакомить более широкую аудиторию с миром конного спорта. „В Эстонии верховая езда имеет очень давнюю традицию, для многих конный спорт по-прежнему является чем-то захватывающим, но в то же время о нем мало что известно“, — пояснила Пилла.

Режиссер Стейв Сильм считает, что фильм во многом удивит зрителя: „В фильме переплетаются история, спорт и образ жизни. Отношения конников и коневодов со своими животными искренние и честные. Кроме того, меня, как режиссера, удивляло то, как человек подходит к своим действиям в этой области, какая у людей предприимчивость и амбиции, и что они смогли сделать в такой маленькой стране как Эстония. Этот фильм я особенно рекомендую всем, у кого есть домашние животные или кто любит домашних животных“.