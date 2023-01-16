Эва-Лотта Кийбус не очень удачно выступила на Универсиаде

19-летняя студентка Тартуского университета Эва-Лотта Кийбус набрала 55,12 балла в короткой программе и 84,54 балла в произвольной. В сумме 139,66 балла – это 16-е место среди 34 участников.

Азиатки заняли весь подиум соревнований. Победительницей стала японка Май Михара (221,18 балла), которая с небольшим перевесом обыграла действующую чемпионку мира, свою соотечественницу Каори Сакамото (217,42). Тройной победе страны восходящего солнца помешала представительница Южной Кореи Йелим Ким (200,16), оставившей на четвертом месте японку Рион Сумиёси (191,48). Лучшей из представительниц Европы стала Екатерина Куракова (186,73), родившаяся в Москве и представляющая Польшу, которая оказалась на пятом месте.

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