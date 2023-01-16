Троллинг высшего уровня: Пике отреагировал на намеки в песне Шакиры, сев за руль Renault
Бывший футболист „Барселоны“ Жерар Пике ответил на обвинения Шакиры, которая в новой песне о расставании с ним заявила, что он променял Ferrari на Renault, а Rolex на Casio, сообщает AS.
Появившийся на прошлой неделе видеоклип Шакиры BZRP Music Session #53 набрал более 67 млн просмотров на YouTube за сутки, став самым просматриваемым в первые 24 часа латиноамериканским музыкальным видео и сместив с первой строчки Луиса Фонси с его хитом Despacito 2017 года.
В песне Шакира также заявила, что не вернется к Пике и такая „волчица“ не для него.
Пике после этого появился в эфире на платформе Twitch для продвижения своей медиафутбольной Kings League и продемонстрировал часы Casio на руке. Также он сообщил, что запланировал акцию с Renault и 15 января приехал в Kings League на Renault Twingo.
В начале июня Шакира объявила о расставании с Пике, с которым познакомилась в 2010 году. У бывшего футболиста и певицы два сына — Милан и Саша. Пике встречается с 23-летней Кларой Чиа Марти.
Пике завершил карьеру в начале ноября 2022 года. С „Барселоной“ испанец восемь раз выиграл чемпионат Испании, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также на его счету победа в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов с „Манчестер Юнайтед“. Со сборной Испании Пике выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.
Источник - РБК